USV Burgauberg: Mit neuem Elan soll der Aufstieg geschafft werden

Details Freitag, 16. Dezember 2022 12:28

In der vergangenen Saison schaffte der USV Burgauberg nicht den Einstieg in die Meistergruppe Süd. In dieser Saison möchte die Truppe von Trainer Philipp Hanfstingl direkt in die 1. Klasse aufsteigen, da es keine Meistergruppe Süd mehr gibt. Mit Ollersdorf und Eltendorf gibt es zwei weitere Konkurrenten um den Aufstieg, die direkten Duelle mit den beiden Mitstreitern gingen teils positiv und teils negativ aus. Auf heimischem Boden ist der USV ungeschlagen und hat mit Patrick Hirschbeck einen Goalgetter in den eigenen Reihen, der zehn Treffer erzielte.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Philipp Hanfstingl, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Hanfstingl: „Wir haben unser Etappenziel erreicht. Im vergangenen Jahr haben wir auf die Meistergruppe verzichtet, um die Zeit zu nutzen, junge Spieler aufzubauen. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinkönnen, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin und wir haben schon viel abgerufen von dem, was wir können.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Trefferausbeute ohne einen sogenannten Goalgetter?

Hanfstingl: „Wir sind die Mannschaft mit der größten Trefferausbeute, sind im Angriff extrem gefährlich, haben hinten einige blöde Tore erhalten, da besteht Verbesserungsbedarf.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Hanfstingl: „Die Neuzugänge waren Benjamin Posch, der unsere Erwartungen voll erfüllt hat. Balint Komoroczi hingegen hat diese nicht erfüllt, wir haben uns von ihm im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Hanfstingl: „Wir haben mit Julian Gaal von Rudersdorf einen ausgezeichneten Spieler für die Defensive engagiert, mit zwei weiteren Spielern sind wir in Verhandlung.“

Ligaportal: Wie hat der USV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Hanfstingl: „Wir haben ein Abschlusstraining in der Woche nach dem Saisonende gemacht. Die Spieler haben nun ein Laufprogramm zu absolvieren. Am 27. Januar beginnen wir mit dem Mannschaftstraining. Am 4. Februar haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Söchau / Fürstenfelder SK II (Unterliga Süd).“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Hanfstingl: „Wir wollen so weiterspielen, wie wir es bisher gemacht haben, dann werden wir die nötigen Punkte erzielen. Dem Aufstieg steht dann nichts mehr im Wege.“