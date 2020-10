USV Burgauberg überrascht in Eltendorf mit Last Minute Erfolg

Details Dienstag, 20. Oktober 2020 17:23

Am Samstag traf SV Eltendorf in der 2. Klasse Süd C auf USV Burgauberg. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt, die letzte Begegnung ist allerdings auch schon eine Weile her, dazwischen hatte sich viel getan. Am Ende setzten sich die Gäste wenn auch etwas glücklich durch.

Boa als Goalgetter wieder zur Stelle

Die Partie war zunächst geprägt von vielen kämpferischen Einlagen, der tiefe Boden machte dies umso mehr spektakulär. Es war ein kräfteraubendes Spiel auf beiden Seiten, in dem dann die Hausherren aus Eltendorf in Führung gingen. Martin Boa stellte einmal mehr seine Gefährlichkeit unter Beweis und traf zur Führung, ansonsten hatten die Burgauberger den Goalgetter allerdings gut unter Kontrolle, vor allem die Viererkette hatte alle Hände voll zu tun. Burgauberg war aber das etwas bessere Team, dies konnte man kurz vor der Pause dann auch in Tore umsetzen, Milan Horvath zeigte seine Klasse und traf zum Ausgleich, danach gings in die Pause.

Kokol wird zum Matchwinner

Im zweiten Durchgang schenkten sich dann beide Teams wieder nichts. Lange Zeit sah es auch nach einem Remis auch, doch am Ende gabes für die Gäste Grund zum jubeln. In der 89. Minute bewahrte nämlich Denis Kokol mit dem Treffer zum 1:2 Ruhe vor dem Gehäuse und trug sich in die Torschützenliste ein. Danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab und der USV Burgauberg durfte sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Daniel Pausch 57.; Christoph Schermann 80.; Philipp Loeffler 82.; Julian Jaindl 85.; Martin Gaal 85.)





"Es war kein gutes Spiel, so ehrlich muss man sein. Wir waren dennoch lange Zeit das spielbestimmende Team, ich denke also dass der Sieg in Ordnung geht", so Burgaubergs sportlicher Leiter Philipp Hanfstingl und Sektionsleiter Gerald Heuberger unisono.

Der Beste: Milan Horvath (Burgauberg)