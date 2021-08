Jubel über späten Sieg dank Lanczkor bei Gerersdorf-Sulz!

Details Dienstag, 10. August 2021 07:00

Am Wochenende rollte auch im Süden des Burgenlandes wieder der Ball. Gerersdorf-Sulz hat sich gegen Minihof-Liebau mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert, die Gerersdorfer sorgten in einem dramatischen Finish für den am Ende knappen Erfolg!

Die Zuseher in Gerersdorf waren froh darüber, dass der Ball endlich wieder rollt, das letzte Heimmatch der Gerersdorfer liegt bereits über 8 Monate zurück! Und dies merkte man den Kickern zu Beginn etwas an, die Gastgeber taten sich schwer, die Gäste waren mit Fortdauer dann besser im Spiel und sorgten mit einem Treffer dann auch für die Führung vor der Halbzeit. Rok Roposa schloss einen Angriff ab und sorgte mit dem Treffer für die nicht unverdiente Pausenführung für die Gäste.

Gastgeber drehen Spiel in irrer Schlussphase

Im zweiten Durchgang kämpften sich die Gastgeber dann langsam wieder ins Spiel zurück. Mit Fortdauer der Partie übernahmen die Gerersdorfer mehr und mehr das Kommando, man merkte, dass man das Feld nicht als Verlierer verlassen wollte. Doch die Gäste hielten gut dagegen, es dauerte bis zur 85.Minute, ehe der Bann dann endlich gebrochen war. Stefan Berzkovics sorgte mit seinem Ausgleich dafür, dass ein ordentlicher Ruck durchs Team ging, die Gäste wirkten schockiert, kassierten in einem irren Finish wenig später durch Gabor Lanczkor sogar noch das 2:1, womit man die Partie dann auch verlor. Gerersdorf -Sulz legte ein irres Finish hin und holte sich so die drei Zähler.

"Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn wir ihn erst sehr spät erzwungen haben. Wir haben immer an uns geglaubt, haben nie aufgesteckt", so Geresdorf-Sulz Trainer Manuel Zach.

Die Besten: Stefan Berkovics, Gabor Lanczkor (beide Gerersdorf-Sulz)

2. Klasse Süd C: UFC Gerersdorf-Sulz – FC Minihof-Liebau, 2:1 (0:1)

34 Rok Roposa 0:1

86 Stefan Berzkovics 1:1

87 Gabor Lanczkor 2:1

