Thier erledigt Dobersdorf - Eltendorf schreibt endlich an

Details Montag, 06. September 2021 21:09

Es war soweit! Eltendorf hat sich am Wochenende gegen Dobersdorf mit 4:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Eltendorf die Nase vorn, zur Freude der Zuseher!

Beide Teams waren suboptimal in die neue Saison gestartet, Dobersdorf hatte einen Punkt am Konto, die Eltendorfer gar noch gar keinen. Doch dies sollte sich nach den 90 Minuten ändern, Eltendorf ging auch in Durchgang Eins in Führung, Matthias Thier krönte seine vorweggenommen starke Leistung und traf zur verdienten Führung!

Eltendorf fällt Last von der Schulter

Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gehörten dann aber den Dobersdorfer, zunächst streifte ein Ball nur die Latte, danach war es aber soweit und Csaba Ferko traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Doch Eltendorf ließ sich diesmal nicht unterkriegen, ein Doppelschlag von Matthias Thier nach einem Konter öffnete die Tür zum Sieg. Zwar kam Dobersdorf duch Csaba Ferko noch einmal heran, doch Julian Gaal nutzte nach einer Dobersdorfer Schlussoffensive einen Fehler des Goalies zum 4:2 Endstand! In diesem Sechs-Punkte-Spiel war die Freude des einen das Leid des anderen. Während Eltendorf sich aus der Abstiegszone verabschiedete und auf Platz sieben kletterte, fiel der USV Dobersdorf in den roten Bereich auf den achten Rang.

"Uns fällt eine Riesenlast von den Schultern, wir waren gut aufgestellt und konnten einen verdienten Erfolg verbuchen", so Eltendorfs Trainer Gerhard Pummer.

Die Besten: Matthias Thier, Jan Sitzwohl (beide Eltendorf)

2. Klasse Süd C: SV Eltendorf – USV Dobersdorf, 4:2 (1:0)

44 Matthias Thier 1:0

56 Csaba Ferko 1:1

73 Matthias Thier 2:1

75 Matthias Thier 3:1

86 Csaba Ferko 3:2

90 Julian Gaal 4:2

