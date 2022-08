Ollersdorfer schaffen es ins Spiel retour - Remis nach geglaubter Niederlage

Details Montag, 22. August 2022 23:46

Da hatte Rohrbrunn wohl schon fast den Sieg gefeiert! Nachdem man im Spiel gegen Ollersdorf bereits mit zwei Treffern vorne war, musste man sich am Ende sogar fast noch geschlagen geben. Die Zuseher bekamen auf jeden Fall einiges an Action geboten.

Bis zur 20.Minute tat sich relativ wenig in diesem Spiel, ehe dann Rohrbrunn zuschlug. Quasi aus dem Nichts erzielte Antoni Prizmic das 1:0 per sattem Weitschuss. Das sollte es gewesen sein in den ersten 45 Minuten, denn Ollersdorf fand kaum statt und tat sich richtig schwer, vor allem der Spielaufbau war alles andere als gut. Doch in den zweiten 45 Minuten sollte sich gegen Ende dann doch noch einiges tun bei den Hausherren.

OIllersdorf mit Comeback

In den zweiten 45 Minuten traten die Rohrbrunner dann die Pforte des Sieges noch weiter auf, wieder musste ein absolutes Traumtor herhalten, als Ivan Smok den Ball aus gut und gerne 25 Metern unter die Latte knallte. Die Zuseher dachten schon, dass es das wohl gewesen sein musste, doch dann kamen die Hausherren. Imre Laszlo Domokos war es, der die Gastgeber wieder hoffen liess, er versenkte den Ball vom Punkt nach einem Gestocher, dass zu einem Elfer fuhrte. Und jetzt leckten die Hausherren Blut und kamen sogar noch zum Ausgleich, Julian Strobl sorgte am Ende fur den Jubel bei Ollersdorf!

"Ich denke, dass der Punkt vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung geht", so Ollersdorf Sektionsleiter Paul.