Minihof-Liebau triumphiert bei Gerersdorf-Sulz

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:11

UFC Gerersdorf-Sulz und FC Minihof-Liebau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Minihof-Liebau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Gerersdorf-Sulz hatte das Hinspiel gegen FC Minihof-Liebau mit 3:0 gewonnen.

Für den Führungstreffer von Minihof-Liebau zeichnete Zan Spilak verantwortlich (16.). Florian Jandrisevits beförderte das Leder zum 1:1 von UFC Gerersdorf-Sulz in die Maschen (28.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Heiko Kusch mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Heimmannschaft. Die Pausenführung von FC Minihof-Liebau fiel knapp aus.



Gerersdorf-Sulz zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Patrick Gober (55.) und Stefan Berzkovics (66.) mit ihren Treffern das Spiel. Den Ausgleichstreffer hatte Minihof-Liebau in der 80. Minute im Repertoire. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Kusch, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung der Gäste sicherstellte. Am Ende punktete FC Minihof-Liebau dreifach bei UFC Gerersdorf-Sulz.

Gerersdorf-Sulz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt UFC Gerersdorf-Sulz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Minihof-Liebau gerät man immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung von Gerersdorf-Sulz stimmt es ganz und gar nicht: 30 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. UFC Gerersdorf-Sulz musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gerersdorf-Sulz insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. UFC Gerersdorf-Sulz hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Durch den Erfolg verbesserte sich FC Minihof-Liebau im Klassement auf Platz vier. Minihof-Liebau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 21 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat FC Minihof-Liebau derzeit auf dem Konto.

In zwei Wochen trifft Gerersdorf-Sulz auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 22.10.2022 bei SV Rohrbrunn antritt. Minihof-Liebau hat nächste Woche Rohrbrunn zu Gast.

2. Klasse Süd C: UFC Gerersdorf-Sulz – FC Minihof-Liebau, 3:4 (1:2)

86 Heiko Kusch 3:4

80 Bjoern Rohrbacher 3:3

66 Stefan Berzkovics 3:2

55 Patrick Gober 2:2

45 Heiko Kusch 1:2

28 Florian Jandrisevits 1:1

16 Zan Spilak 0:1