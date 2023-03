Burgauberg verbucht Big Points gegen Gerersdorf-Sulz und bleibt Erster

Details Montag, 20. März 2023 18:47

Am Sonntagnachmittag stand das Match zwischen dem Tabellenführer Burgauberg und Gerersdorf-Sulz auf dem Programm, siegten die Hausherren dabei mit 2:1. USV Burgauberg war im Hinspiel gegen Gerersdorf-Sulz in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Starker erster Abschnitt reicht für Heimerfolg

Patrick Hirschbeck traf vor 120 Zuschauern nach 15 Minuten zur Führung für Burgauberg. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Julian Gaal das 2:0 nach (44.). Mit der Führung für USV Burgauberg ging es in die Kabine - damit schien das Match schon nach Akt eins zugunsten des Leaders vorentschieden. Laszlo Toth verkürzte für UFC Gerersdorf-Sulz später in der 54. Minute auf 1:2, was eine spannende Schlussphase vermuten ließ. Am Ende behielt Burgauberg aber die Oberhand und brachte den knappen Erfolg über die Zeit.

Nach diesem Spieltag steht USV Burgauberg mit 32 Punkten auf dem Platz der Sonne. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Gastgebers ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Nur einmal gab sich Burgauberg bisher geschlagen. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der USV Burgauberg ungeschlagen ist.

Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden hält der Gast mit 12 Punkten am Konto auf Rang sechs.

Am kommenden Samstag trifft Burgauberg auf SV Rohrbrunn, Gerersdorf-Sulz spielt am selben Tag gegen SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd C: USV Burgauberg – UFC Gerersdorf-Sulz, 2:1 (2:0)

54 Laszlo Toth 2:1

44 Julian Gaal 2:0

15 Patrick Hirschbeck 1:0

