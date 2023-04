Hattrick-Hero Horvath schießt Leader Burgauberg zu Heimsieg über Wallendorf-Mogersdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 08:16

Am Samstagnachmittag ließ Tabellenführer Burgauberg keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und feierte im Zuge der 19. Runde einen 3:0-Heimsieg über Wallendorf-Mogersdorf. Das Hinspiel hatte USV Burgauberg für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 1:0.

Milan Horvath im Alleingang unterwegs

Milan Horvath war vor 40 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (18.). Zur Pause wusste Burgauberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 2:0 und 3:0 war abermals Horvath verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (46./64.) und schnürte damit seinen Hattrick. Unter dem Strich verbuchte USV Burgauberg gegen Wallendorf-Mogersdorf einen ungefährdeten und verdienten 3:0-Sieg.

Burgauberg bleibt dabei weiter am Platz der Sonne. Die Defensive des Gastgebers (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Süd C zu bieten hat. Nur zweimal gab sich USV Burgauberg bisher geschlagen.

Wallendorf-Mogersdorf hat mit 15 Punkten den fünften Tabellenplatz inne. Wo bei Wallendorf-Mogersdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Burgauberg tritt am Freitag, den 07.04.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Eltendorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Wallendorf-Mogersdorf SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd C: USV Burgauberg – Wallendorf-Mogersdorf, 3:0 (1:0)

64 Milan Horvath 3:0

46 Milan Horvath 2:0

18 Milan Horvath 1:0

