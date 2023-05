Minihof-Liebau stoppt Erfolgslauf von Wallendorf-Mogersdorf - 1:2

Details Montag, 29. Mai 2023 20:07

Mit 1:2 verlor Wallendorf-Mogersdorf am vergangenen Montag zu Hause gegen FC Minihof-Liebau im Rahmen der 28. Runde. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Enger ging es kaum: Minihof-Liebau hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Die erste Chance verbuchten die Hausherren (13.), aber der Gast ging durch Heiko Kusch in der 21. Minute in Führung. Wallendorf-Mogersdorf war gewillt auszugleichen, bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Wieder gehörte die erste Top-Chance einer Spielhälfte den Hausherren (63.), wenig später schlugen die Gäste wieder zu: Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kusch bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Gabor Bartakovics der Anschlusstreffer für Wallendorf-Mogersdorf. Am Ende verbuchte FC Minihof-Liebau gegen den Gastgeber einen Sieg.

Wallendorf-Mogersdorf liegt mit 27 Punkten auf Rang fünf. Wallendorf-Mogersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Minihof-Liebau befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Platz drei der Tabelle. FC Minihof-Liebau ist seit drei Spielen unbezwungen.

2. Klasse Süd C: Wallendorf-Mogersdorf – FC Minihof-Liebau, 1:2 (0:1)

91 Gabor Bartakovics 1:2

75 Heiko Kusch 0:2

21 Heiko Kusch 0:1

