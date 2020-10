2. Klasse Süd C 2020/2021: "bwin" Spieler der Runde 9 ist ...

Details Donnerstag, 22. Oktober 2020 10:24

Auch in dieser Woche hatten die Fans die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 9 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist Spieler der Runde in der 2. Klasse Süd C?

Spieler der Runde ist...

Philipp Pelzmann (USV Burgauberg)

Die Top 5 der Abstimmung

1 Philipp Pelzmann USV Burgauberg 20.78 % 2 Martin Boa SV Eltendorf 15.58 % 3 Denis Kokol USV Burgauberg 12.99 % Dominik Pelzmann UFC Gerersdorf-Sulz 11.69 % Florian Kernbichler SV Rohrbrunn 10.39 %