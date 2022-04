Last-Minute-Held Bieder schlägt zu!

Details Montag, 11. April 2022 10:16

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf und dem SV Ollersdorf, die mit 0:1 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn weg nichts und es entwickelte sich ein Spiel, dass sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. 100 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige!

Später Treffer lässt Ollersdorf jubeln

Im zweiten Durchgang sah ebenso alles nach einer Punkteteilung aus, doch eines der beiden Teams sollte noch einen Lucky Punch setzen können. In der 92. Minute dann endlich die Erlösung – Gabor Bieder traf zum 1:0 für Ollersdorf, Jubel bei den Gäsen. Am Ende verbuchte der SV Ollersdorf gegen den SC Schachendorf einen Sieg. Mit diesem Sieg zog der SV Ollersdorf am SC Schachendorf vorbei auf Platz vier. Schachendorf fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Am kommenden Sonntag trifft der SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf auf den UFC Siget in der Wart, Ollersdorf spielt tags zuvor gegen den SV Kroisegg.

2. Klasse Süd Cup Gruppe A: SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf – SV Ollersdorf, 0:1 (0:0)

92 Gabor Bieder 0:1