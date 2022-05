Details Dienstag, 03. Mai 2022 14:32

Die Fans kamen in der vergangenen 8. Runde der 2. Klasse Süd Cup Gruppe A voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

M. Koch Ollersdorf 3 I. Domokos Ollersdorf 2 D. Mamic Schachendorf 2 M. Ritter Oberschützen 3 J. Simon Rechnitz 1 T. Kurecki UFC Siget 4 I. Macesic UFC Siget 2 P. Kristaloczy UFC Siget 4 G. Trstenjak Kroisegg 3 M. Stiglic Kroisegg 4 B. Grill Oberschützen 3