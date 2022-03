Minihof-Liebau mit Kantersieg gegen Rohrbrunn

Details Montag, 21. März 2022 22:39

Eine klare Sache wurde das Spiel zwischen dem FC Minihof Liebau und dem SV Rohrbrunn im Süden des Burgenlandes. Die Hausherren galten schon vor dem Spiel als leichter Favorit, diese Stellung sollte sich auch nach den 90 Minuten bestätigen, die Gastgeber hatten mehr oder weniger leichtes Spiel und setzten sich am Ende auch klar durch.

Von Beginn weg waren die Hausherren das bessere Team, man erspielte sich nach zehn Minuten bereits die ersten Möglichkeiten und ließ Rohrbrunn wenig Luft zum atmen. Vor der Pause stellten so Miroslav Baksaj und Nikolaus Pilz bereits auf 2:0, was auch bereits vor dem Seitenwechsel als kleine Vorentscheidung galt, in den zweiten 45 Minuten wurde der Unterschied zwischen den beiden Teams dann noch größer.

Minihof-Liebau ohne Gnade

Denn in der zweiten Halbzeit wurden die Rohrbrunner dann mit Fortdauer der Partie müde, man merkte immer mehr, dass die Gastgeber an diesem Tage als Sieger vom Platz gehen werden. Dies wurde noch durch drei weitere Treffer durch Borut Lukac, Mirsoslav Baksaj und Rok Roposa untermauert. Für die Gäste aus Rohrbrunn traf Serhat Turgut immerhin zur Ergebniskosmetik, das 5:1 war dann auch der Schlusspunkt in einer relativ einseitigen Partie zwischen den beiden Mannschaften.

Die Besten: Miroslav Baksaj, Nikolaus Pilz (beide Minihof-Liebau)