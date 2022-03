Minihof-Liebau bricht bei Eltendorf ein und kassiert 4 Treffer

Details Montag, 28. März 2022 19:44

Viele Treffer durften die Zuseher im äußersten Süden des Burgenlandes am Wochenende bestaunen. Der SV Eltendorf holte den ersten Saisonsieg im neuen Modus im Frühjahr gegen den FC Minihof-Liebau durch einen 4:0-Erfolg.

Von Beginn weg war in Eltendorf diesmal klar, wer den Platz am Ende als Sieger verlassen sollte, obwohl es etwas dauerte, bis die Gastgeber ihre Überlegeheit ausspielen konnten. Matthias Thier beförderte das Leder zum 1:0 von Eltendorf in die Maschen (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging, man hätte durchaus bereits höher führen können.

Resch und Thier erledigen Gegner im Alleingang

Im zweiten Durchgang dann zunächst ein Schock für die Gäste wegen einer längeren Verletzungsunterbrechung. Eltendorf nutzte dies auch aus und spielte speziell zum Ende munter auf, Thorsten Resch und der überragende Matthias Thier setzten dem Spiel dann ein Ende, Eltendorf gewnn am Ende wohl auch in dieser Höhe verdient. Mit dem Dreier sprang der SV Eltendorf auf den zweiten Platz der 2. Klasse Süd Cup Gruppe B. Beide Teams fuhren in dieser Saison in der Rückrunde bisher einen Sieg ein. Am nächsten Samstag reist Eltendorf zum SV Rohrbrunn, zeitgleich empfängt Minihof-Liebau den SV Kirchfidisch.

"Es war diesmal eine klare Sache für uns, wir waren bereits nach 15 Minuten das bessere Team und haben am Ende auch verdient gewonnen", so Eltendorfs sportlicher Leiter Rainer Pummer.

Die Besten: Matthias Thier, THorsten Resch (beide Eltendorf)

2. Klasse Süd Cup Gruppe B: SV Eltendorf – FC Minihof-Liebau, 4:0 (1:0)

79 Matthias Thier 4:0

71 Thorsten Resch 3:0

66 Matthias Thier 2:0

30 Matthias Thier 1:0