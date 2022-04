Details Dienstag, 05. April 2022 15:01

Die Fans kamen in der vergangenen 4. Runde der 2. Klasse Süd Cup Gruppe B voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

B. Virag Deutsch Schützen 2 D. Topic Wallendorf-Mogersdorf 2 M. Völgyi Eltendorf 2 C. Krutzler Deutsch Schützen 1 R. Bokan Wallendorf-Mogersdorf 2 G. Toth Deutsch Schützen 1 D. Augustin Eltendorf 1 M. Gaal Eltendorf 1 F. Petroczi Wallendorf-Mogersdorf 1 C. Dobernigg Dobersdorf 2 M. Baksaj Minihof-Liebau 3