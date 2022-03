Redlschlag weiterhin auf der Siegerstraße: 1:0-Sieg in Hannersdorf

Details Montag, 21. März 2022 10:51

In der zweiten Runde der Meistergruppe Süd geht es für Redlschlag darum, den Sieg aus der ersten Begegnung zu bestätigen und weiterhin im Spitzenfeld der Tabelle zu logieren. Der SV Hannersdorf hat die erste Partie gegen Wiesfleck verloren und er braucht auch die Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. In einer spannenden Begegnung setzte sich schlussendlich die Mannschaft aus Redlschlag aufgrund einer guten zweiten Halbzeit durch und kann weitere drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Hausherren waren überlegen

In der ersten Halbzeit spielten nur die Hausherren einen gefälligen Fußball, sie zogen ein gekonntes Kombinationsspiel auf und kamen auch zu ihren Torchancen, welche sie aber nicht verwerten konnten. Von den Gästen war in der ersten Spielhälfte nicht viel zu sehen, der Strafraum der Hausherren war nur von der Ferne zu erblicken. Dass die Truppe von Trainer Semir Huremovic in der ersten Halbzeit keinen Gegentreffer einstecken musste, verdankte sie allein ihrem Torhüter Christoph Csar, der mit Glanzparaden die Gäste am Leben hielt. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Einwechselung von Denis Hamzic brachte die Wende

Wie ausgewechselt kamen die Gäste aus der Kabine, agierten zielstrebig, mit einem enormen Drang Richtung gegnerischem Tor. Die SG spielte sich etliche hochkarätige Torchancen heraus, diese wurden vergeben, unter anderem von Marino Slatina, als er allein Richtung gegnerischem Tor davonzog, aber den Ball nicht im Gehäuse der Hausherren unterbringen konnte und Petar Jazvic, der aus fünf Metern Entfernung den Goalie der Hausherren anschoss. In der 75. Minute dann die 1:0-Führung der Gäste, der erst in der Halbzeit wegen eines Trainingsrückstandes eingewechselte Goalgetter Denis Hamzic war zur Stelle und schoss das viel umjubelte Siegestor. Mit diesem Sieg setzte Redlschlag ein Zeichen, dass mit ihnen bei der Vergabe des Meistertitels zu rechnen ist.

Stimme zum Spiel

Semir Huremovic, Trainer SG Redlschlag:

„Wir sind in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gekommen, Hannersdorf war zu diesem Zeitpunkt die überlegene Mannschaft, wir haben in der ersten Halbzeit keine Torchancen gehabt. Durch die Einwechslung von Denis Hamzic ist unser Spiel besser geworden und wir haben verdient gewonnen. Mit der Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Auswärtsbegegnungen kann man sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Christoph Csar (T), Denis Hamzic (ST)