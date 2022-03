Details Dienstag, 29. März 2022 14:51

Die Fans kamen in der vergangenen 3. Runde der 2. Klasse Süd Meistergruppe voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Torwart trotz einer Niederlage in die Auswahl kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

N. Adamic Wiesfleck 2 F. Ferk Wiesfleck 1 S. Kirnbauer Wiesfleck 2 F. Lukschander Wiesfleck 1 S. Schlögl Gerersdorf-Sulz 1 A. Varga Zuberbach 2 D. Halasz Gerersdorf-Sulz 1 P. Böhm Riedlingsdorf 1 A. Torra Gerersdorf-Sulz 1 U. Krc Riedlingsdorf 2 D. Szendi Riedlingsdorf 2