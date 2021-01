Corona und kein Ende in Sicht: Interview mit Christian Pölzlbauer, Obmann ASV Hornstein

Details Dienstag, 26. Januar 2021 08:36

Auch wenn Corona derzeit den Sport fest im Griff hat, muss es irgendwann ja weitergehen. Mit der Lockdown-Verlängerung sind wieder kleine Hoffnungen zerschlagen worden. Was im Trubel der Wintersport-Events untergeht: Amateur- und Jugendsport stehen nach wie vor still. Die Veranstalter von regionalen Ligen und Meisterschaften werden im Unklaren gelassen, Kinder dürfen seit Monaten nicht trainieren. Der Breitensport (ausgenommen die heilige Kuh Alpinski) wurde beim Aufmarsch der Minister nicht einmal vom ressortzuständigen Vizekanzler Werner Kogler erwähnt - deutlicher kann man den Status des für die Gesundheit so wichtigen Freizeitsports in Österreich nicht demonstrieren. Wahrscheinlich scheint nun aber, dass die begonnene Meisterschaftsrunde Corona- bedingt wohl kaum regulär beendet werden kann. Frühestens Ende April dürfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs realistisch sein. Schließlich braucht es auch einen gewissen Vorlauf an Trainings, um die Gesundheit der Aktiven nicht zu gefährden.

Ligaportal befragte die verantwortlichen Vereins- Funktionäre aller Ligen und Klassen im Burgenland, wie sie die momentane Situation sehen: Heute steht uns Christian Pölzlbauer, Obmann ASV Hornstein, Rede und Antwort

Ligaportal: Hat man mit der Tabellenführung im Herbst gerechnet?

Pölzlbauer; „Nein, nicht unbedingt, wir haben den Kader umgebaut, daher war das nicht zu erwarten. Wir haben zwar gehofft, vorne mitzuspielen, aber ganz oben, damit hat keiner gerechnet.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein, wie geht man mit der Ungewissheit um, ob und wann wieder gespielt werden kann.

Pölzlbauer: „Über die Stimmung kann man wenig sagen, weil man sich zurzeit ja nicht treffen kann, jeder hofft, dass es bald weitergeht.“

Ligaportal: Die Regierung hat in einer Pressekonferenz verkündet, der Lockdown ist ein Marathon mit den letzten 10 Kilometer vor „normalem Sommer“, glauben sie daran?

Pölzlbauer: „Nach der Entwicklung in den letzten Tagen bin ich skeptisch, ob es sich bis zum Sommer ausgeht, aber wir hoffen es.“

Ligaportal: Fußball- Meisterschaft mit der Auflage, die Zuschauer müssen FFP2 Mundschutz tragen.

Pölzlbauer: „Wenn im Freien genügend Abstand eingehalten wird, braucht man keinen Mundschutz tragen.“

Ligaportal: Hat man im Herbst Corona-bedingt mit deutlich weniger Zuschauern das Auslangen finden müssen, daraus resultierend kam es auch zu Umsatzeinbußen. Haben die Spieler auf Gehälter verzichtet?

Pölzlbauer: „Ja, wir haben bereits im Sommer die Spieler davon unterrichtet und die haben alle mitgezogen, jeder hat sein Quäntchen dazu beigetragen.“

Ligaportal: Hat Ihr Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Pölzlbauer: „Ja, wir haben vom NPO Fond eine Zahlung erhalten.“

Ligaportal: Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Pölzlbauer: „Zwei ehemalige Hornsteiner kommen wieder zurück zum Verein, das war nicht geplant, aber wir haben und auch nicht dagegen gewehrt.“

Ligaportal: Denken Sie, dass – anders als im Frühjahr 2020 – im Frühjahr 2021 gespielt werden kann, also ab März oder April?

Pölzlbauer: „Von meinem Bauchgefühl heraus hätte ich gesagt, und das ist sehr optimistisch, dass wir Ende März mit dem Training beginnen können und ab Ende April die restlichen Herbstmeisterschaft zu Ende spielen werden.“

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Verein für die Zukunft alles Gute.