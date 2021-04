Ligaportal-Spezial: Wordrap mit Philipp Schordje, Trainer UFC Sieggraben

Details Dienstag, 13. April 2021 08:04

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch der Amateurfußball im Burgenland ist in diesen Wochen und Monaten auf sich allein gestellt. In dieser fußballlosen Zeit möchte Ligaportal.at einmal die Trainer der 2. Klassen zu Wort kommen lassen, über deren Vereine in den laufenden Meisterschaften selten berichtet wurde.

Trainer Philipp Schordje, UFC Sieggraben hat sich dem Ligaportal-Wordrap gestellt und auf sehr persönliche Fragen geantwortet:

Mich mit drei Worten beschreiben: Akripisch, fußballverückt, ehrgeizig

Erfolg bedeutet für mich: das Größtmögliche aus dem vorhandenen Potential abrufen

Worauf bist du besonders stolz: Dass ich bereits 5 Jahre Trainer beim selben Verein bin

So halte ich mich aktuell fit: Laufeinheiten, Krafttraining

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Der soziale Kontakt und die Kameradschaft

Homeoffice oder zur Arbeit gehen: Selbständig

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Freundschaftsspiel mit Sollenau gegen Napoli

Das war das beste Spiel meiner Mannschaft in der Herbstsaison 2020: Gegen Unterpullendorf

Rapid, Austria oder Salzburg: Austria

Bester internationaler Fußballer: Christiano Ronaldo

Bester internationaler Trainer: Alex Ferguson

Der Held in meiner Kindheit: David Beckham

Lieblings-App: Binance

Das esse ich am liebsten: Pastagerichte

Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball

Das bringt mich zum Lachen: Gewinnen

Das ärgert mich: Verlieren

Lebensmotto: Es gibt keinen Zeitpunkt im Leben, wo man alles weiß

Was ich noch loswerden möchte: Dass endlich der Fußball wieder losgeht

Ligaportal ist für mich: Immer eine sehr gute Informationsquelle

