Ligaportal-Spezial: Wordrap mit Wilhelm Oswald, Trainer SV Kirchfidisch

Details Donnerstag, 15. April 2021 09:30

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch der Amateurfußball im Burgenland ist in diesen Wochen und Monaten auf sich allein gestellt. In dieser fußballlosen Zeit möchte Ligaportal at. einmal die Trainer der 2. Klassen zu Wort kommen lassen, über deren Vereine in den laufenden Meisterschaften selten berichtet wurde

Trainer Wilhelm Oswald, SV Kirchfidisch hat sich dem Ligaportal-Wordrap gestellt und auf sehr persönliche Fragen geantwortet:

Mich mit drei Worten beschreiben: Nicht nachtragend, erfolgshungrig, will immer das Beste

Erfolg bedeutet für mich: Etwas erreicht zu haben

Worauf bist du besonders stolz: Die Kameradschaft in unserer Mannschaft

So halte ich mich aktuell fit: Laufen

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Weil ohne Mannschaftstraining Fußball für mich keinen Sinn hat

Homeoffice oder zur Arbeit gehen: Zur Arbeit

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Zweimaliger Meistertitel mit Neuberg

Das war das beste Spiel meiner Mannschaft in der Herbstsaison 2020: Gegen Ollersdorf

Rapid, Austria oder Salzburg: Rapid

Bester internationaler Fußballer: Lionel Messi

Bester internationaler Trainer: Jürgen Klopp

Der Held in meiner Kindheit: Hans Krankl

Trainer Wilhelm Oswald, SV Kirchfidisch

Lieblings-App: Whats-App

Das esse ich am liebsten: Spaghetti Bolognaise

Worauf ich nicht verzichten kann: Mich mit Freunden treffen

Das bringt mich zum Lachen: Jegliche Ballspiele und Wettbewerbe gegen Konrad Andreas

Das ärgert mich: Unpünktlichkeit

Lebensmotto: Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag

Was ich noch loswerden möchte: Es gibt zurzeit keine Planungssicherheit

Ligaportal ist für mich: Eine Pflicht

Foto: Oswald

