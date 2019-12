SV 7023 Z-S-P: "Wurden im Herbst unter Wert geschlagen"

Details Freitag, 13. Dezember 2019 10:31

Der SV 7023 Z-S-P kann sich in der II. Liga Mitte als Remis-König bezeichnen, wobei allein sechs Unentschieden auf fremden Boden erreicht wurden. Auch sonst ist der SV sehr ausgeglichen, wie es das Torverhältnis zum Ende der Herbstsaison zeigt und in den letzten fünf Jahren belegte man zum Saisonende immer einen Platz im Mittelfeld, hatte nie etwas mit dem Abstieg zu tun, aber auch in die Liste der Titelaspiranten konnte man sich nicht eintragen. Mit dem Duo Attila Dunaveczki und Matej Porubský hat man zwei torgefährliche Spieler in den eigenen Reihen, die sollen in Frühjahr für mehr Siege sorgen.

Im Frühjahr mehr Siege als Remis erspielen

Wie sieht der sportlicher Leiter Gernot Ollram die momentane Situation im Verein: „Grundsätzlich bin ich mit der abgelaufenen Saison zufrieden, aber wir haben uns mehr erwartet, ein Platz unter den ersten fünf, aber die vielen Ausfälle, die wir im Herbst hatten, haben leider eine bessere Platzierung verhindert. Wir haben einen kleinen Kader und wenn dann ein Schlüsselspieler ausgefallen ist, konnten wir das nicht immer kompensieren“. Der SV ist der Remis-König der Liga, allein bei sechs Begegnungen auf fremden Platz wurden die Punkte geteilt, was sagt Ollram dazu:“ „Oft war es wie verhext, oft hat uns nur ein Euzerl gefehlt oder dem eigenen Unvermögen geschuldet, um alle drei Punkte mit auf dem Heimweg zu nehmen.

Außerdem haben wir gegen Kaisersdorf und Lackenbach, das sind Mannschaften aus dem unterem Tabellendrittel, verloren und das war nicht nötig , denn dann wäre es im Frühjahr wesentlich einfacher geworden. Wir stehen zwar auf dem 8. Tabellenplatz, aber zu einem Abstiegsplatz sind es nur drei Punkte Abstand. Es kann sein, dass zwei Mannschaften absteigen müssen, je nachdem, wie viele Mannschaften aus der Burgenlandliga in unsere Liga kommen werden und da könnte es mit den drei Punkten Abstand knapp werden. Wir hoffen, dass wir die Frühjahrssaison ohne Verletzungen überstehen und auf einem einstelligen Tabellenplatz die Saison abschließen. Im Winter werden wir wahrscheinlich einen Ersatz für den Slowaken Duris Lukas holen, der uns Richtung Frauenkirchen verlassen wird und einen zweiten Torhüter werden wir holen, da unser Reservetorhüter an der Schulter operiert wird und wie einen Ersatz brauchen“.

Abgang: Duris Lukas nach Frauenkirchen

