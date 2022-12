SC Lockenhaus-Rattersdorf: Ein Top-3-Platz ist das Ziel

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 09:15

Das einzige, was beim SC Lockenhaus-Rattersdorf in der Herbstsaison konstant war, war die Inkonstanz. Nach Siegen folgten wieder Niederlagen, sodass der Sprung an die Tabellenspitze nicht gelingen konnte. Von einigen Trainern der II. Liga Mitte wurde der SC als Geheimfavorit für den Meistertitel genannt, nun liegt es an Trainer Edi Stössl, seiner Truppe für die Rückrunde Beständigkeit einzuimpfen. Die Differenz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist ausgeglichen, trotz zweier Klatschen auf heimischem Rasen gegen Neudörfl und Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Mit Adrian Kovacs hat der Verein einen schussgewaltigen Stürmer in den eigenen Reihen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Edi Stössl, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Stössl: „Ein gutes Fazit. Wir stehen in der Tabelle dort, wo wir hingehören – unter den Top-Mannschaften der Liga. Wir haben in der Saison viele verletzungsbedingte Ausfälle gehabt, aber wir haben uns trotzdem teilweise durchgesetzt. Immer wenn wir auf dem aufsteigenden Ast waren, gab es einen Rückschlag, aber wir können mit dem Verlauf zufrieden sein. Besonders stolz bin ich auf die Reserve-Mannschaft, die Herbstmeister geworden ist. Das zeigt, dass viele Spieler der 2. Mannschaft immer am Training teilgenommen haben.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Stössl: „Wir haben im Sommer mit Szilard Köfarago und Giuliano Luigi Milici einen 30-Tore-Sturm verloren. Hinzu kamen Langzeitverletzte, sodass wir gezwungen waren, diese Lücken wieder gleichwertig aufzufüllen. Die Neuzugänge haben unsere Erwartungen erfüllt, besonders Adrian Kovacs, er war ein Wunschstürmer von mir, der hat in 15 Spielen 13 Tore erzielt.“

Ligaportal: Wie hat der SC Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Stössl: „Wir haben zwei Wochen nach dem Ende der Meisterschaft noch weitertrainiert, dann haben die Spieler ein Heimprogramm bekommen. Mitte Januar beginnen wir mit dem Mannschaftstraining. Am 28. Januar haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Horitschon.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Stössl: „Leider haben wir zwei einheimische Spieler berufsbedingt als Abgänge zu verzeichnen, Zugänge haben wir zurzeit keine. Mit dem kleinen Kader für die Kampfmannschaft, den wir momentan haben, darf es keine weiteren Ausfälle geben.“

Ligaportal: Nach dem 4. Tabellenplatz in der Herbstsaison, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Stössl: „Mit dem kleinen Kader ist es schwierig eine Prognose abzugeben, aber wenn alle Spieler fit bleiben und wir immer in Bestbesetzung antreten können, dann gehören wir sicher zu den Top 3 der Liga.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Stössl: „Marz ist für mich der Favorit.“