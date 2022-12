SV Steinberg: „Wir haben die Möglichkeit, in die Burgenlandliga aufzusteigen.“

Details Mittwoch, 21. Dezember 2022 14:11

Der SV Steinberg zählte in den vergangenen Jahren immer zu den Spitzenmannschaften der II. Liga Mitte, man war Tabellenführer in der Corona-bedingten Abbruchsaison 2020/21. In der letzten Saison war der SV im oberen Tabellendrittel der Liga positioniert, nun thront er nach der Herbstmeisterschaft an der Tabellenspitze. Bemerkenswert ist, dass es im Team von Trainer Andreas Koo keine sogenannten Knipser gibt: Die 31 Treffer teilen sich zehn Spieler, die meisten davon hat Gergely Horvath (6) beigesteuert.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Manfred Schmidt, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Schmidt: „Es war für uns eine sehr erfolgreiche Hinrunde, wir haben einen guten Fußball gezeigt und haben nur ein Spiel verloren. Unsere Mannschaft ist eine tolle Einheit, jeder läuft für jeden, nach dem Motto: Elf Freunde müsst ihr sein.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Schmidt: „Im Grunde nichts, die Mannschaft bleibt zusammen und will erfolgreich bleiben.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Schmidt: „Wir hatten drei Neuzugänge, Tobias Friedl, Gergely Horvath und Balint Zsolt Szabo. Die haben sich alle bewährt und unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Schmidt: „Wir haben keine Zu- noch Abgänge, die Mannschaft bleibt gleich.“

Ligaportal: Wie hat der SV seine Wintervorbereitung in Angriff genommen, wie sieht der Fahrplan aus?

Schmidt: „Nach dem Saisonende hatten wir noch das Cup-Spiel gegen Kohfidisch, haben eine Woche weitertrainiert und dann war Pause bis zum 20. Januar angesagt. Die Spieler halten sich selbstständig fit, sie sind alle vernünftig und werden für ihre Kondition sorgen.“

Ligaportal: Momentan steht ihr auf dem 1. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Schmidt: „Wir wollen die Tabellenführung behalten. Wie es weitergehen wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nach zwei Niederlagen ist man die Tabellenführung los. Wenn wir zum Ende der Saison noch an der Tabellenspitze liegen, dann wollen wir auch aufsteigen.“