Wie ein Phönix aus der Asche: MSV 2020 ist in der II. Liga Mitte angekommen

Am Mittwoch, dem 5. August 2020, wurde in der Generalversammlung das „Aus“ des „SVM“ beschlossen. Am Donnerstag, 6. August 2020, wurde bereits mit Interessierten die Grundlage für einen Neustart festgelegt. Am 10. August 2020 wurde der Mattersburger Sportverein 2020, kurz MSV 2020 genannt, gegründet. Dienstag, 11. August 2020, war der Verein bereits bei der BH Mattersburg registriert. Am Mittwoch, 12. August 2020 erfolgte die Anmeldung beim BFV – Am selben Tag gab es bereits die ersten Informationen an die Eltern unserer Jugendmannschaften. Der MSV 2020 ist ein neuer Verein. Die Wurzeln werden wir aber nicht verleugnen können. „Das Herz, das Blut ist immer grün-weiß“, so Obmann Manfred Strodl. Zum Aufbau einer neuen Mannschaft holte man keinen Geringeren als Erfolgstrainer Josef Kühbauer und wie es sich nach zwei Saisonen herausstellte, ein wahrer Glücksgriff für den SVM 2020. In der ersten Saison 2021/22 Meister der 2. Klasse Mitte, letzte Saison Meister der 1. Klasse Mitte mit neun Punkten Vorsprung und der Aufstieg in den II. Liga Mitte.

Die Freude ist groß. Aufstieg in die II. Liga Mitte

Ligaportal.at sprach mit Trainer Josef Kühbauer, ob er nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg in die II. Liga gerechnet hat und wie er die Chancen seines Vereines in der dieser Liga einschätzt und ob sich der Verein kadermäßig verstärken wird?

Ligaportal: Haben sie nach der Herbstmeisterschaft mit dem Titel und dem Aufstieg gerechnet?

Kühbauer: „Es ist von Anfang alles gut gelaufen und es hat alles gepasst. Wir haben ein paar Mal das Glück auf unserer Seite gehabt, das ist nun einmal so, wenn man ganz oben steht.

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Kader aus, sind viele junge, entwicklungsfähigen Spielern vorhanden und auf welchen Positionen gibt es noch einen Handlungsbedarf?

Kühbauer: „Wir haben unsere Transfers bereits getätigt, es kommen Ex-Profi Alois Höller von Scheiblingkirchen, Matthias Müller aus Neudörfl und Torwart Marko Cech vom ASK Bad Fischau-Brunn. Mehr neue Spieler benötigen wir nicht, denn wir haben einen breiten Kader. Außerdem hoffen wir auf Tore von Mirza Sejmenovic, der im Winter zu uns gekommen ist und leider lange verletzt war. Wir haben viele junge talentierte Burschen, die den Sprung in den Kampfmannschaftskader schaffen können.“

Ligaportal: Was sind ihrer Erwartungen für die kommende Saison?

Kühbauer: „Wir möchten vorn mitspielen, das ist das primäre Ziel, und dann werden wir schauen, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Sollte es den dritten Aufstieg geben, werden wir nicht nein sagen, wenn es passiert, dann passiert es halt, aber es ist kein Muss dahinter. Das Team zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Kameradschaft aus, es werden gemeinschaftliche Freizeitunternehmungen gemacht, es ist eine Super-Truppe.“

