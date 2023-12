II. Liga Mitte: Zahlen, Daten und Fakten nach der Herbstsaison

Details Donnerstag, 07. Dezember 2023 18:44

Halbzeit in der burgenländischen II. Liga Mitte, nahm die Herbstsaison der Spielzeit 2023/24 unlängst ihr Ende... Jede Menge Spiel, Spannung und Spektakel wurden in den ersten 15 Runden geboten. Der MSV 2020 vermochte als unangefochtener Liga-Leader zum "Winterkönig" zu avancieren und steht vor einem historischen Durchmarsch (siehe Beitrag), während der SV Lackenbach aktuell noch sieglos und Tabellenletzter ist. Nach 104 absolvierten Partien gibt es Gründe genug, um Statistiken zu sammeln und zu bilanzieren...

MSV zeiht einsame Kreise - Lackenbach noch sieglos

Die Frage, wer denn im Juni, am Ende der Spielzeit, ganz oben stehen würde, ist nach absolvierter erster Saisonhälfte zumindest vorentschieden... Was ein Flow des MSV 2020, der unaufhaltsam vorne weg stürmt, bei 43 (!) Punkten steht und mit Ausnahme eines Unentschiedens (1:1 in Forchtenstein) keine Zähler abgab. Auch die Treffer-Ausbeute wahrlich herausragend, zum "mit der Zunge schnalzen": 47 (!) erzielte Tore lassen die Mattersburger zur Torfabrik der Liga avancieren, zugleich stellt man mit erst acht Gegentreffern die stabilste Abwehrreihe und verzeichnet als einzige Mannschaft in dieser Statistik einen einstelligen Wert.

Während an vorderster Front einsame Kreise gezogen werden, geht es dahinter durchaus spannend zur Sache. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz sind derzeit sowohl Oberpullendorf (32), als auch Oberpetersdorf/S. (28), Lockenhaus-Rattersdorf und Rohrbach (jeweils 26) involviert.

Die wenigsten Tore erzielt und sogleich die meisten erhalten hat der SV Lackenbach als temporäres Tabellenschlusslicht (13:40-Treffer), wartet der Nachzügler noch auf den ersten Saison-Vollerfolg, verbuchte bislang vier Punkte. Die unmittelbar davor befindlichen Teams stehen bei neun (Kaiserdorf/Markt St. Martin) und zwölf Punkten (Neudörfl).

Torjäger & "weiße Westen"

Der treffsicherste Angreifer in diesem Herbstdurchgang kommt aus den Reihen des SV Draßmarkt: Alex Damasdi hält augenblicklich bei 17 Buden und verzeichnet damit einen Respektabstand gegenüber Verfolger Mirza Sejmenovic vom MSV 2020 (13 Tore).

Die längste Serie ohne Gegentreffer verbuchte Torhüter Thomas Moritz von Oberpullendorf (349 Minuten).

