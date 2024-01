Ereignisreicher Herbst mit Trainerwechsel endet für den SV 7023 Zemendorf im Tabellenmittelfeld

II. Liga Mitte

Details Donnerstag, 18. Jänner 2024 11:07

Der SV 7023 Z-S-P holte nach der 7. Runde der Herbstmeisterschaft Christian Rotpuller als neuen Trainer, da man sich immer mehr der Gefahrenzone der Liga näherte. Rotpuller ist beim SV kein Unbekannter, er hatte den Verein bereits 2017 bis 2020 trainiert. Mit ihm kam der Erfolg zurück und der SV beendete die Saison auf einem guten 7. Platz im Ranking.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Christian Rotpuller, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Rotpuller: „Im Großen und Ganzen muss man mit der Herbstsaison zufrieden sein, da einige Spieler berufsbedingt und wegen des Studiums nicht so oft trainieren konnten. Das ist natürlich für einen Trainer ein großes Handicap, wenn teilweise die halbe Mannschaft beim Training fehlt. Ich habe die Mannschaft erst in der 7. Runde übernommen, da hatten sie sieben Punkte. Im Anschluss daran haben wir noch 14 Punkte erkämpft. Ärgerlich für mich ist, dass wir in Pilgersdorf, wo wir unsere beste Saisonleistung gezeigt haben und das Spiel trotzdem verloren ging.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Rotpuller: „Wir sind ein starkes Kollektiv, in dem kein Spieler besonders herausragt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Rotpuller: „Tomas Majtan ist aus privaten Gründen zurück in die Slowakei gegangen, und Miroslav Danis wird uns verletzungsbedingt eine Weile ausfallen. Daher suchen wir noch einen Stürmer und einen Abwehrspieler. Als Zugang haben wir Fabian Widlhofer vom SV Forchtenstein.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Rotpuller: „Am 8. Januar haben wir mit dem Training begonnen, zuvor hatten die Spieler ein Heimprogramm bekommen. Wir haben trotz widriger Umstände, der Platz war komplett zugefroren, versucht, so gut es ging, zu trainieren. Viele Mannschaften gehen auf die Straße zum Laufen, ich bin ein Fußballtrainer und kein Lauftrainer, ich möchte Fußball trainieren. Wir machen einige Spielformen mit möglichst wenigen Zweikämpfen und hoffen, dass es nächste Woche mit der Eiszeit vorbei ist.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Rotpuller: „Unser Ziel ist, den Mittelfeldplatz in der Tabelle zu halten, den wir momentan einnehmen.“