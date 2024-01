Top-Trainer der Hinrunde – Josef Kühbauer im Wordrap

II. Liga Mitte

Details Samstag, 20. Jänner 2024 08:43

Die Hinserie in der II. Liga Mitte zeigte, dass es in dieser Liga nur einen Verein gab, der die Liga dominiert hat, nämlich der SV Mattersburg 2020. Und der Vater des sportlichen Erfolges ist zweifelsohne Trainer Josef Kühbauer: Er verkörpert den Beweis dafür, dass sich Erfolg durch Akribie, Fleiß und Ausdauer erarbeiten lassen. Diese Tugenden machen den Unterschied aus: Erfolg oder Misserfolg – jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer, die mit ihrer Mannschaft in verschiedenen Ligen Herbstmeister geworden sind, aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten:

Der SV Mattersburg 2020 ist für mich: mein Herzensverein.

Warum Fußball-Trainer geworden: weil ich den Fußball liebe und um Erfahrungen weiterzugeben.

Mich mit drei Wörtern beschreiben: ehrlich, direkt, verlässlich.

Erfolg bedeutet für mich: junge Spieler auf das nächste Level zu bringen.

Worauf bist du besonders stolz: auf meine Familie!

Mein bisheriges Karriere-Highlight: dass ich den ASK Marz erstmals nach 40 Jahren in die Landesliga geführt habe.

Das war das beste Spiel meiner Mannschaft in der Herbstsaison 2023: Zuhause gegen Rohrbach, wo wir das Spiel mit 10 Mann und einem 0:1 Rückstand noch mit 3:1 gewonnen haben.

Immer engagiert an der Seitenlinie: Erfolgstrainer Josef Kühbauer

Ich bin Fan von Rapid, Austria oder Salzburg: Rapid

Bester internationaler Fußballer: Lionel Messi

Bester internationaler Trainer: Josep Guardiola

Der Held in meiner Kindheit: gab es keinen

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern München

Saisonziel für das Frühjahr: Aufstieg in die Burgenlandliga.

Frauenfußball ist: ein ehrlicher Fußball, der mir gefällt, da gibt es kein Zeitschinden und Minuten lang auf dem Rasen liegen bleiben.

Mein Lieblingsgericht ist: Wiener Schnitzel mit Reis und einem gemischten Salat.

Diese TV-Serie schaue ich aktuell: Ich schaue nur Sport im TV.

Das bringt mich zum Lachen: ein guter Schmäh

Das ärgert mich: Ungerechtigkeit, Neid und die Kriege zurzeit.

Ligaportal ist: immer Top-Aktuell, informativ und wichtig für den Amateurfußball in Österreich