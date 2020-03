ASK Neutal siegt knapp zum Auftakt der Rückrunde

Details Dienstag, 10. März 2020 13:52

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenvierte Pilgersdorf in der 17. Runde der II. Liga Mitte auf den Tabellendreizehnten ASK Neutal. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 3:1 zugunsten von Pilgersdorf. Neutal wollte gleich zum Start in die Rückrunde mit dem neuen Trainerteam anschreiben, dies gelang auch nach einer disziplinierten Vorstellung.

Keine Tore in Halbzeit 1

In Halbzeit 1 traf keine der beiden Mannschaften ins Tor und so stand es nach 45 Minuten noch 0:0. Beide Teams kamen gut ins Spiel, Neutal hatte etwas mehr davon, der Matchplan der Gäste schien gut durchdacht zu sein, doch gänzlich konnte man Pilgersdorf nicht vom Tor fernhalten. Die Bälle, die auf das Tor kamen, waren jedoch für den sicheren Schlussmann der Gäste kein wirkliches Problem. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 0:0 für die beiden Mannschaften, man durfte auf die zweite Halbzeit gespannt sein.

Kevin Akguel erzielt Siegtor und lässt Fans jubeln

In der zweiten Halbzeit verleiten die Gäste dann ihrem Glück etwas Nachdruck. Kevin Akguel ließ dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und traf in Minute 70 zum 0:1. Die Hausherren setzten jetzt alles daran, zumindest noch einen Punkt einzuhamstern, doch immer wieder scheiterte man an der gut gestaffelten Defensive der Neutaler. Danach beendete der Schiedsrichter das Spiel und der ASK Neutal durfte mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt drei Mal Gelb (Matthias Beiglboeck 63.; Marco Ponweiser 72.; Fabio Lapiere 82.)





"Unser Matchplan ist gut aufgegangen, Pilgersdorf hatte kaum Möglichkeiten, wir sind sehr gut gestanden", so Neutals Neo Trainer BEd Lukas Poglitsch.

Die Besten: Pauschallob

