Gerechte Punkteteilung zwischen dem SV Forchtenstein und ASKÖ Neutal

Die beiden Mannschaften der II. Liga Mitte belegten in der letzten Abbruchsaison Tabellenplätze im oberen Drittel, der SV Forchtenstein konnte in der letzten Saison im eigenen Stadion nicht brillieren, die Gäste aus Neutal haben eine positive Auswärtsbilanz vorzuweisen. Man darf gespannt sein, wer sich von den beiden Mannschaften durchsetzen kann und einen Auftaktsieg für sich verbuchen kann. Schlussendlich gab es eine gerechte 1:1 Punkteteilung, mit der beide Vereine gut leben können.

Beide Teams begannen abwartend

In den Anfangsminuten agierten beide Teams zögerlich und abwartend und tasteten sich gegenseitig ab, wer macht den ersten Fehler, wer lässt eine Torchance zu. Es dauerte 20 Minuten, bis sich die Gäste durchsetzen konnten und ihre Akteure am Feld mehr Akzente setzten. Ärgerlich war es für Forchtenstein, nachdem sie eine 100% Torchance vergeben hatten, fiel im Gegenzug das 1:0 für die Gäste, die Hausherren baute eine Abseitsfalle auf, die aber nicht funktioniert hat und Michael Reiszner war zur Stelle und erzielte die Führung für Neutal. Die Gäste waren weiterhin überlegen, konnten aber in dieser Phase keinen weiteren Treffer erzielen. In der 36. Minute gab es einen verletzungsbedingten Spielerwechsel, Jahe Berbati kam ins Spiel für Mario Schattovits. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Elmir Hrustanbegovic noch eine Torchance zum Ausgleich, welche er aber nicht verwerten konnte, so ging es mit der knappen 1:0 Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Die Hausherren wurden stärker

Kurz nach dem Pausenpfiff war es wieder Elmir Hrustanbegovic, der eine Torchance auf dem Fuß hatte und sie dieses Mal zum 1:1 Ausgleich verwerten konnte. Die Hausherren diktierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz aber ohne zu einem zählbaren Erfolg zu kommen. Schlussendlich warf es ein gerechtes Unentschieden zweier gleichstarker Mannschaften.

Andreas Feurer, Trainer SV Forchtenstein:

„In der zweiten Halbzeit hatten wir ein absolutes Torchancenplus, konnte aber den Siegestreffer nicht erzielen, es waren für uns zwei verlorene Punkte, was schade ist. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden, mit der Chancenauswertung aber nicht.

Die Besten: Patrick Gritsch (V) Gernot Leitner (V)

Lukas Poglitsch, Trainer ASKÖ Neutal:

„Wir sind ersatzgeschwächt angetreten, haben unsere Chancen für einen Siegestreffer gehabt, aber unterm Strich würde ich sagen, es war ein gerechtes Remis.“

Die Besten: Levente Benjamin Hajgato (T), Philipp Filz (V), Kevin Akgül (M), Nikolas Pavlic (M)

