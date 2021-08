Oberloisdorf glückt nur der Ehrentreffer bei Kantersieg von Schattendorf

Details Montag, 02. August 2021 22:59

Auch in der II.Liga Mitte war es endlich wieder soweit, gleich in der ersten Runde der Meisterschaft konnte die Liga mit einem Spitzenspiel aufwarten. Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es am Ende für den SV Oberloisdorf vom Auswärtsmatch bei Schattendorf in Richtung Heimat, die Schattendorfer wurden bereits am ersten Spieltag ihrer Favoritenrolle gerecht.

Oberloisdorf gehörten die ersten Minuten des Spiels, doch nach ungefähr zehn Minuten übernahmen die Gastgeber dann das Kommando. Patrick Derdak stellte die Weichen für Schattendorf auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Wenig später legten die Gäste unfreiwillig selbst nach, nach einem Stanglpass war es Patrick Kuzmits, der den Ball ins eigene Tor brachte. Das Spiel lief fortan auf ein Tor und kurz vor dem Seitenwechsel war die Sache auch bereits erledigt, als Gerhard Karner nach Cerny Assist zur Stelle war und zum 3:0 traf, eine souveräne Vorstellung bis jetzt von den Gastgebern.

Schattendorf weiter konsequent

Die zweite Halbzeit schien dann ein Sinnbild der ersten 45 Minuten zu werden, Oberloisdorf kam sehr gut aus der Kabine, hatte auch auf 3 Spitzen umgestellt und riskierte alles. Dies gab den Schattendorfern mit der Zeit aber immer mehr Raum, Gerhard Karner und der starke Patrick Derdak sorgten am Ende für ganze 5 Treffer der Gastgeber. Oberloisdorf konnte nur mehr durch einen Schuss von Ionut Lazar die Ergebniskosmetik herstellen. Damit starten die Schattendorfer mit einem wichtigen Sieg in die Meisterschaft.

"Ein toller Auftakt für uns neben unserem 3 Tages Fest, wir sind mehr oder weniger der Gejagte in der Liga, da hilft so ein Eröffnungsspiel natürlich enorm", war Schattendorfs Alexander Bernhardt zufrieden.

Die Besten: Gerhard Karner, Mario Cerny (beide Schattendorf)

12 Patrick Derdak 1:0

15 Eigentor durch Patrick Kuzmits 2:0

46 Gerhard Karner 3:0

70 Gerhard Karner 4:0

72 Patrick Derdak 5:0

85 Ionut-Andrei Lazar 5:1

