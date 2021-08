Neudörfl holt ersten Saisonsieg nach der Auftaktpleite letzte Woche

Details Dienstag, 10. August 2021 08:48

Neudörfl konnte sich am Wochenende für die Auftaktpleite rehabilitieren, die Mannen von Trainer Wallner zeigten eine angemessene Reaktion und konnten den ersten Dreier der Saison einfahren. SV 7023 Z-S-P hat den Start hingegen ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:3-Niederlage verdaut werden.

Neudörfl begann das Spiel sehr ambitioniert, man merkte, dass man die Pleite zum Auftakt in der Vorwoche unbedingt wieder gut machen wollte. Es gab in den ersten 45 Minuten nur ein Manko im Spiel der Gäste, die Chancenauswertung war alles andere als rosig. Denn bereits nach 30 Minuten hätte man gut und gerne mit ein bis zwei Toren führen müssen, man musste jedoch warten nis kurz vor der Halbzeit, als Matthias Müller endlich den Bann brach und zur hochverdienten Führung für die Gäste traf, danach ging es in die Kabinen.

Postwendender Ausgleich

Im zweiten Durchgang folgte dann aber schnell die kalte Dusche, Clemens Haider war für ZSP nach einem Eckball zur Stelle, er markierte den wichtigen Ausgleich, wenig später hätte man dann sogar in Führung gehen müssen, als eine 100% Chance liegen gelassen wurde. Doch Neudörfl ließ sich von dem Rückschlag nicht lange beirren, man machte danach munter weiter und war nach fünfi Minuten wieder das spielbestimmende Team. Und vor allem ein Mann hatte noch nicht genug, Goalgetter Matthias Müller sorgte noch mit zwei Treffern dafür, dass es am Ende ein relativ ungefährdeter Sieg für die Gäste werden sollte.

"Nach dem Ausgleich hatten die Gastgeber eine ganz dicke Möglichkeit, danach waren aber wir wieder am Drücker und haben das Spiel Gott sei Dank für uns entschieden", so Neudörfls Trainer Thomas Walnner.

Der Beste: Matthias Müller (Neudörfl)

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Neudörfl, 1:3 (0:1)

46 Matthias Mueller 0:1

54 Clemens Haider 1:1

80 Matthias Mueller 1:2

89 Matthias Mueller 1:3

