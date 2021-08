Derby-Sieg von Draßmarkt gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Details Sonntag, 15. August 2021 08:59

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf hat bislang sein einziges Meisterschaftsspiel glatt mit 4:1 gewonnen, in der zweiten Runde hatte man spielfrei. Die Gäste aus Draßmarkt sind nicht zu unterschätzen und sie werden es den Hausherren schwer machen, den Sieg im heimischen Stadion erringen. Die Gäste spielten einen gefälligen Fußball und nahmen nicht unverdient die drei Punkte mit nach Hause und positionieren sich auf dem 2. Tabellenplatz der II. Liga Mitte.

Spannendes Spiel in der ersten Halbzeit

200 Zuschauer kamen nach Rattersdorf, um das Derby gegen Draßmarkt zu erleben und sie wurden nicht enttäuscht, sie sahen ein schnelles und spannendes Fußballspiel. In der 18. Minute eröffnete Gergö Nemeth den Torreigen, als er sich an der Strafraumgrenze den Ball erkämpfte, mit ihm in den Strafraum eingedrungen ist und eiskalt zur 1:0 Führung abschloss. Knapp vor dem Pausenpfiff das 2:0, ein Corner segelte in den Strafraum der Heimischen und Christian Gschirtz war mit dem Kopf zu Stelle. Auch die Hausherren hatten bis zu diesem Zeitpunkt ihre Torchancen, konnten daraus aber keinen zählbaren Erfolg lukrieren. So wurde mit der 2:0 Führung für die Gäste die Seiten gewechselt.

Die Hausherren kamen besser ins Spiel

In der zweiten Spielhälfte drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, der ihnen in der 65. Minute durch Andras Csaba Mathe gelang. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Gäste mächtig ins Schwimmen und konnten vorn Glück reden, dass in dieser Drangperiode nicht der Ausgleich gefallen ist, die Heimischen ließen etliche gute Tormöglichkeiten liegen. In der 89. Minute sah der Trainer der Hausherren, Eduard Stössl von Schiedsrichter Halil Alija wegen fortlaufender Kritik die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit erzielte Lukas Zlatarits aus einem Konter heraus den 3:1 Endstand. Abschließend ist zu vermerken, dass Schiedsrichter Halil Alija teilweise mit der Leitung des spannenden Derbys überfordert war, da halfen auch nicht die ausgeteilten neun Gelben und eine Gelb-Rote Karte, um das Spiel souverän zu leiten.

Wolfgang Bleier, Trainer SV Draßmarkt:

„Es war ein richtiges Derby mit hitzigen, spannenden Zweikämpfen, alles was das Herz begehrt und mit einem glücklichen Ausgang für uns. Meine Mannschaft hat mehr Siegeswille gezeigt und wenn man das ganze Match hernimmt, auch verdient gewonnen.“

Der Beste: Lukas Zlatarits (M), Draßmarkt

