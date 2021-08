Im eigenen Stadion wurde Steinberg von Oberloisdorf im Derby mit 6:2 zerlegt

Details Montag, 16. August 2021 10:17

Der Tabellenzweite der II. Liga Mitte, der SV Steinberg, empfängt die noch punktlosen Oberloisdorfer zum Spiel in der dritten Meisterschaftsrunde. Die Hausherren sind der absolute Favorit in dieser Begegnung und alles andere außer ein klarer Sieg wäre eine Überraschung. Aber so ist der Fußball, wie der Phönix aus der Asche stiegen die Gäste empor und feierten einen, auch in dieser Höhe verdienten, 6:2 Auswärtserfolg und verblüfften auch ihre Anhängerschar mit dieser gezeigten Leistung.

Die Gäste waren die spielbestimmende Mannschaft

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, klingelte es schon im Tor der Hausherren, ein Seiteneinwurf von der linken Seite und Erik Nemeth war zur Stelle und es hieß 1:0 für die Gäste. Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten, ein Corner und Alexander Wolfgeher köpfte in der 23. Minute zur 2:0 Führung ein. Der Torreigen für die Auswärtigen ging weiter, wieder war es Erik Nemeth, der auf 3:0 erhöhte. Die Hausherren kamen kaum ins Spiel und so wurden mit der klaren 3:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Die Hausherren beteiligten sich nun am Torreigen

In der 60. Minute das erste Tor der Hausherren, Florian Schubaschitz schoss den Anschlusstreffer zum 1:3, aber postwendend waren die Auswärtigen wieder erfolgreich, als Rene Sturm sich auf der Seite durchsetzt und seinen Pass vollendete Erik Nemeth mit seinem 3. Treffer zum 4:1. Aber die Hausherren gaben nicht auf und Detre Horvath verkürzte auf 2:4. Das Spiel war aber gelaufen, als Alin-Alexandru Pop mit einem herrlichen Schuss in der 75. Minute ins Kreuzeck auf 5:2 erhöhte, und last but not least war es Cristian-Nicolae Fara, der in der 80. Minute den 6:2 Endstand fixierte. Mit diesem Sieg können die Gäste mit stolzgeschwellter Brust in das Heimspiel gegen Neutal gehen.

Alexander Martna, Trainer SV Oberloisdorf

„Wir waren von Beginn an aggressiv und voll motiviert und die schnelle Führung hat uns voll in die Karten gespielt und wir das Glück gehabt haben, bei den Gegentreffern umgehend nachzulegen. Der Sieg, auch in dieser Höhe, war verdient und die richtige Reaktion meiner Mannschaft auf die 1:5 Schlappe in Schattendorf.

Die Besten: Erik Nemeth (M), Cristian-Nicolae Fara (V), beide Oberloisdorf

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!