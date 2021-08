Remis zwischen Neudörfl und dem ASK Marz bringt Marz den zweiten Punkt

Details Montag, 16. August 2021 12:07

Jeweils einen Punkt holten Neudörfl und der ASK Marz an diesem Freitag in der II.Liga Mitte. Beide Teams waren am Ende mit dem Punkt wohl zufrieden, vor allem weil die Zuseher auch zwei unterschiedliche Phasen des Matches sehen durften. Am Ende war die Punkteteilung wohl das gerechte Ergebnis.

Die Gäste starteten wirklich hervorragend ins Spiel, in der neunten Minute ging der ASK Marz in Führung. Artur Benes nutzte nach bereits neun Minuten einen Schnitzer in der Hintermannschaft zur Führung. Und in dieser Tonart ging es weiter, denn die Gäste aus Marz hatten kurz später noch die dicke Möglichkeit auf den zweiten Treffer, es blieb jedoch beim 1:0. Und dies sollte sich vor der Pause noch rächen, nach einer guten halben Stunde gab es Eckball für die Hausherren, die Marzer brachten den Ball nicht wirklich weg und Noah Braunöder war mit dem zweiten Ball zur Stelle, der Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel!

Neudörfl drückte zum Ende

In der zweiten Halbzeit hatten die Marzer dann eigentlich das Spiel im Griff, ohne wirklich zwingend zu werden. Die letzten 15 Minuten gehörten dann aber den Neudörflern, die plötzlich die zweite Luft bekamen und Marz jetzt hinten rein drückten. Kurz vor dem Ende hatte man auch noch die große Chance auf den Sieg, doch Marz Keeper Marcus Scheiber konnte sich im 1 gegen 1 auszeichnen und so blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

"Am Ende haben die Gastgeber wirklich sehr gedrückt, vorher waren wir meines Erachtens besser im Spiel. Mit dem Punkt können wir leben", so Marz Coach Lorandt Schuller.

Die Besten: Keine Angaben

II. Liga Mitte: Neudörfl – ASK Marz, 1:1 (1:1)

9 Artúr Benes 0:1

34 Noah Jeremias Braunoeder 1:1

