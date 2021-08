Schattendorf vergibt 2:0-Führung bei 7-Tore-Spektakel in Oberpullendorf

Details Montag, 16. August 2021 18:00

Mit viel Spannung wurde am Freitag das Spitzenspiel in der II.Liga Mitte erwartet, Schattendorf musste diesmal nach Oberpullendorf und die Zuseher durften sich zurecht auf eine packende Partie freuen. Oberpullendorf fügte Schattendorf am Freitag die erste Saisonniederlage zu und siegte mit 4:3, obwohl die Schattendorfer bereits mit zwei Toren führten.

Für das erste Tor sorgte Patrick Derdak, der Stürmer der Schattendorfer besorgte die frühe Führung und hätte diese auch ausbauen können, denn man bekam wenig später auch einen Elfmeter zugesprochen, doch Derdak versemmelte. Auch Walzer hatte die dicke Chance am Fuß, sein Ball landete jedoch an der Latte. Oberpullendorf konnte in der ersten Halbzeit zwar einige Akzente setzen, doch Schattendorfs Goalie Bernhardt hielt, was zu halten war, dies sollte sich dann in Durchgang Zwei schlagartig ändern.

Dramatische zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang fiel die vermeintliche Vorentscheidung, als Derdak eiskalt zum 0:2 einschob. Doch dann ein Doppelschlag der Gastgeber, zwei Flanken von rechts führten am Ende zu zwei Kopfballtreffern, innerhalb von zwei Minuten stand es plötzlich 2:2! Und es kam noch bitterer für die Gäste, Klaus Reiter riss eine Flanke völlig ab, der Ball senkte sich wunderschön ins Tor, das 3:2! Und im Konter traf Adam Csire dann sogar zum 4:2, Schattendorf war geschockt! Der Treffer von Derdak am Ende war dann nurmehr Ergebniskosmetik, man vergab am Ende die Zwei-Tore-Führung und musste mit 0 Punkten wieder nach Hause fahren.

"Oberpullendorf hat wirklich nie aufgegeben, wir konnten die Zwei-Tore-Führung leider nicht verwalten", so Schattendorfs Alex Bernhardt.

Die Besten: Michael Palatin (Oberpullendorf), Patrik Derdak (Schattendorf)

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Schattendorf, 4:3 (0:1)

14 Patrick Derdak 0:1

48 Patrick Derdak 0:2

63 Adam Csire 1:2

64 Danijel Trajilovic 2:2

78 Klaus Reiter 3:2

82 Adam Csire 4:2

93 Patrick Derdak 4:3

