Draßmarkt überrollt Forchtenstein beim 7:0 Kantersieg!

Völlig unter die Räder kam am gestrigen Freitag in der II.Liga Mitte der SV Forchtenstein. Nachdem die erste Halbzeit gegen den SV Draßmarkt noch etwas ausgeglichen verief, kippte das Spiel dann in den zweiten 45 Minuten völlig und die Gäste mussten miterleben, wie sich die Draßmarkter vor allem offensiv in einen echten Rausch spielten. Am Ende standen dann ganze sieben Treffer zu Buche!

Draßmarkt hatte in diesem Spiel den perfekten Start, nach 10 Minuten stand es bereits 2:0 für die Gastgeber, man ging mit den ersten beiden gefährlichen Angriffen auch in Führung, Jürgen Kornfeld und Gergö Nemeth sorgten für einen völlig verpatzten Start der Gastgeber! Doch Forchtenstein fing sich nach der kalten Dusche zu Beginn dann etwas, bis zur Halbzeit stand man hinten sicher und man traute sich auch nach vorne, bei einem Schuss von Ante Bezer an die Stange in den ersten 45 Minuten hatte man Pech, hätte man hier das 2:1 erzielt, wäre wohl noch Spannung aufgekommen vor der Pause!

Forchtenstein zerfällt

Doch so blieb es beim zwei Tore Vorsprung zur Pause und in den zweiten 45 Minuten war die Sache dann schnell erledigt. erneut verschliefen die Gäste den Start, ein Doppelschlag von Lukas Zlatarits und Christian Gschirtz beendete alle Hoffnungen der Gäste, die sich jetzt regelrecht aufgaben. Bei den Gastgebern gelang so gut wie alles, erneut Gergö Nemeth, Christian Gschirtz und Roland Heiszler setzten am Ende den Schlusspunkt in einer vor allem zweiten Halbzeit sehr einseitigen Partie. Nach dem vierten Treffer zeigten die sonst so ambitionierten Forchtensteiner keine Gegenwehr mehr und ergaben sich ihrem Schicksal!

"Wir hatten einen super Start ins Spiel, nach dem dritten Treffer war die Sache dann endgültig erledigt, bei uns ist wirklich vieles aufgegangen", war Draßmarkts Trainer Wolfgang Bleier sichtlich glücklich.

Die Besten: Dominim Heissler, Christian Gschirtz, Jürgen Kornfeld (alle Draßmarkt)

