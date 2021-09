Neudörfl zurück in der Spur - 2:1 gegen Oberloisdorf

Details Montag, 27. September 2021 15:26

Nach der Niederlage zuletzt ist der SV Neudörfl wieder zurück! Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Neudörfl mit 2:1 gegen den SV Oberloisdorf gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Dabei hatten die Neudörfler den optimalen Start ins Spiel. Für das erste Tor sorgte Stefan Mucalica, da waren noch keine vier Minuten gespielt und die Gäste mit dem Kopf noch garnicht am Feld. Es entwicklete sich danach ein flottes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, das cleverere Team schienen in den ersten 45 Minuten aber die Gastgeber zu sein, denn nach einer halben Stunde legte Matthias Müller nach, er sorgte für das 2:0! Das Hoffnung bestehen sollte für die Gäste bewies dann aber Alexandru Pop, als er noch vor der Halbzeit zum Anschluss traf!

Neudörfl hält das Ergebnis

In derzweiten Halbzeit drückten die Gäste dann im Laufe des Spiels immer mehr, um doch noch den Ausgleich zu erringen. Doch Neudörfl rettete sich über die Zeit und konnte so die vlle Punktzahl einfahren. Neudörfl ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist jedoch überschaubar bei Neudörfl. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier. Bei Oberloisdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Während Neudörfl am kommenden Freitag SV Rohrbach empfängt, bekommt es Oberloisdorf am selben Tag mit SV 7023 Z-S-P zu tun.

"Es war wichtig für unsere junge Truppe, dass wir heute wieder mit drei Punkten anschreiben konnten", so Neudörfls Trainer Thomas Müller.

Der Beste: Hagen Kampitsch (Neudörfl)

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV Oberloisdorf, 2:1 (2:1)

4 Stefan Mucalica 1:0

32 Matthias Mueller 2:0

40 Alin-Alexandru Pop 2:1

