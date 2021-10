Torfestival ohne Sieger - Neudörfl mit spätem Ausgleich

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:18

Neudörfl und der SV Rohrbach teilten sich an diesem Spieltag die Punkte am Wochenende. Das Match endete mit einem 2:2, dabei konnten die Hausherren erst sehr spät ausgleichen. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Beide Mannschaften starteten mit einer ordentlichen Portion Respekt ins Spiel, Rohrbach versuchte dann nach guten zehn Minuten, das Kommando zu übernehmen, doch Neudörfl schlug nach einer guten halben Stunde dann eiskalt zu. Goalgetter Matthias Müller war zur Stelle und besorgte die Führung für Neudörfl, es wartete also einiges an Arbeit im zweiten Durchgang für die Gäste aus Rohrbach.

Später Elfer verhindert Gäste-Sieg

In der zweiten Halbzeit gaben die Gäste dann Gas, man hatte in der Kabine offenbar die richtigen Worte gefunden, Daniel Tomassovits besorgte nach einer guten Stunde den Ausgleich und dem nicht genug. Jan Michetschläger kam nur wenig später an den Ball und traf zur Führung. Neudörfl musste jetzt aufmachen, warf alles nach vorne und wurde am Ende noch belohnt. Nach einem strittigen Foul im 16er gab es Elfer, Matthias Müller waren die Diskussionen egal, er verwandelte trocken zum 2:2 Ausgleich! Der SV Rohrbach holte auswärts bisher nur zwei Zähler, diesmal hätten es gut und gerne drei sein können. Mit vier Siegen weist die Bilanz des Gasts genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Während Neudörfl am nächsten Freitag (19:30 Uhr) bei Forchtenstein gastiert, duelliert sich SV Rohrbach zeitgleich mit SV Oberloisdorf.

"Wenn du in der letzten Minute einen Elfer gegen dich bekommst, kann man mit dem Punkt leider nicht zufrieden sein", so Rohrbachs Obmann Roman Landl.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV Rohrbach, 2:2 (1:0)

32 Matthias Mueller 1:0

65 Daniel Tomassovits 1:1

72 Jan Michetschlaeger 1:2

90 Matthias Mueller 2:2

