Kein Sieger im kampfbetonten Spiel zwischen Oberloisdorf und Marz

Details Montag, 18. Oktober 2021 11:05

Am Sonntag kam es in der II. Liga Mitte zum Duell zwischen dem SV Oberloisdorf und dem ASK Marz. Die Gäste gingen als Favorit ins Match, konnten dieser Rolle letztlich aber nicht gerecht werden. Die Hausherren stemmten sich aufopfernd gegen die starken Gäste und erkämpften sich dank eines späten Treffers ein verdientes Remis. Marz hätte mit einem Sieg die Tuchfühlung zur Tabellenspitze herstellen können.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel beginnt verhalten und beide Teams spielen auf Abwarten. Die Gäste wirken in der Anfangsphase ideenreicher und kommen nach einem Corner in der 27. Minute zur 1:0-Führung, als Mert Etiz goldrichtig stand und gekonnt einnetzte. Im Anschluss an dem Führungstreffer hatten die Gäste weitere Torchancen, Daniel Schandl traf nur die Latte und der Ball von Filip Skala wurde von der Verteidigung der Hausherren vor der Torlinie weggeschlagen. Die Hausherren hatten auch ihre Tormöglichkeiten, welche sie nicht in Tore ummünzen konnten. So wurden mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Leichte Feldüberlegenheit der Gäste

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und diktierten das Spielgeschehen, hatte auch weitere Torchancen, unter anderem einen Lattenschuss, die aber keine Ergebnisänderung brachten. In der 84. Minute werden die Einheimischen für ihre kämpferische Leistung belohnt, als Erik Nemeth einen hervorragend getretenen Freistoß an die Latte schoss und der zurückspringende Ball vom Rücken des Goalies in das Tor der Gäste zum 1:1-Ausgleich fiel. Die Hausherren hatten sogar den Lucky Punch vor den Füßen, den der Goalie der Gäste aber bravourös über die Latte lenkte. So blieb es beim gerechten Remis, ein wichtiger Punkt für die Hausherren.

Alexander Martna, Trainer SV Oberloisdorf:

„Wir sind am Anfang ganz gut in das Spiel gekommen, habe tapfer mitgespielt und einen Treffer erhalten, der aus einem unberechtigten Corner entstanden ist. In der zweiten Halbzeit haben wir knapp vor dem Spielende den verdienten Ausgleich geschossen.“

Die Besten: Jaron Iby (T), Cristian-Nicolae Fara (ST), Marco Art (V)

Markus Giefing, Sektionsleiter ASK Marz:

„Wir haben im gesamten Spiel leichte Feldvorteile gehabt, haben gut kombiniert und hätten in der ersten Halbzeit weitaus höher führen müssen, schlussendlich geht das Remis in Ordnung, denn die Hausherren haben aufopfernd gekämpft.“

Die Besten: Filip Skala (M) Marcus Scheiber (T)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!