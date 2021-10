Schattendorf triumphiert im Gipfeltreffen gegen Pilgersdorf

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:08

Was für ein Spitzenspiel in der II.LIga Mitte! Die gute Serie von Pilgersdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen Schattendorf mit 1:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Vor allem die Anfangsphase hatte es im Topspiel in sich, denn nach 20 Minuten durften die Zuseher bereits drei Treffer zu sehen. Pilgersdorf ging nach neun Minuten in Führung, er köpfte relativ frei aus 5 Metern ein, der Schock für die Schattendorfer! Doch man schlug rasch zurück, ein Doppepack von Andreas Walzer innerhalb von zwei Minuten brachte die Sache wieder ins Laufen, er war zweimal nach einer Hereingabe von der Seite zur Stelle! Bis zur Pause blieb es bei der Schattendorfer Führung.

Gastgeber verpassen Entscheidung

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften dann, Schattendorf hatte aber mit Fortdauer des Spiels einige Möglichkeiten, dass Spiel zu entscheiden. Unter anderem vergab Strommer nach einem Foul an Walzer einen Elfer, die eingewechselten Koppensteiner und Cerny trafen nur die Stange. Und so hatte Pilgersdorf in der letzten Minute durch Gabor Markus noch die Möglichkeit, doch Schattendorf Keeper Alex Bernhardt war mit einem irren Reflex zur Stelle und sicherte so den Sieg! Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt Schattendorf den besten Angriff der II. Liga Mitte. Die Saisonbilanz des Tabellenführers sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte der Gastgeber lediglich eine Niederlage ein. Am kommenden Samstag trifft Schattendorf auf die SV 7023 Z-S-P, Pilgersdorf spielt am selben Tag gegen den SV Steinberg.

"Man hat schon gesehen, warum Pilgersdorf bis heute ungeschlagen war, sie haben uns wirklich alles abverlangt", so Schattendorfs Alex Bernhardt.

Die Besten: Gabor Markus (Pilgersdorf) Alex Bernhardt, Christopher Grafl, Andreas Walzer (alle Schattendorf)

II. Liga Mitte: Schattendorf – Pilgersdorf, 2:1 (2:1)

9 Gabor Markus 0:1

13 Andreas Walzer 1:1

14 Andreas Walzer 2:1

