Lockenhaus-Rattersdorf lässt in Neutal nichts anbrennen

Details Samstag, 23. Oktober 2021 09:33

Der ASKÖ Neutal steht im Tal der Tränen auf dem vorletzten Tabellenplatz der II. Liga Mitte, man benötigt dringend Punkte, aber die Gäste aus Lockenhaus-Rattersdorf benötigen ihrerseits auch die Punkte, will man dem Spitzenreiter Schattendorf auf den Fersen bleiben. Die Truppe von Trainer Edi Stössl ließ keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird und fertigten die Hausherren mit einem klaren 4:0-Sieg ab.

Die Gäste diktierten das Geschehen auf dem Platz

Bereits zu Beginn der Begegnung zeigten die Gäste auf, dass sie heute als Sieger vom Platz gehen möchten. Sie hatten in der ersten Halbzeit etliche Torchancen, Szilard Köfarago mit einem Stangenschuss, ein Freistoß von Giuliano Luigi Milici wird von den Hausherren auf der Torlinie weggeschlagen und Marcel Art brachte das Leder aus zwei Meter Entfernung nicht im Gehäuse der Heimischen unter. Es dauerte aber bis zur 43. Minute, ehe Giuliano Luigi Milici nach einem schön ausgeführten Angriff die 1:0-Führung für die Gäste erzielte. Mit der knappen Führung 1:0 der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Lockenhaus-Rattersdorf blieb am Drücker

Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Auswärtigen marschierten Richtung Tor der Einheimischen und in der 55. Minute begann das Leiden der Hausherren, zuerst war es erneut Giuliano Luigi Milici, der ein Geschoss aus 20 Meter im Tor der Heimischen zum 2:0 versenkte. Zwei Minuten später, ein wunderschön vorgetragener Angriff über Marcel Art, der spielt weiter zu Giuliano Luigi Milici, ein Absatzkick zu Andras Csaba Mathe und der rauscht mit vollem Tempo allein auf Torhüter Levente Benjamin Hajgato zu und schob das Leder am herausstürzenden Goalie vorbei zum 3:0. Und wiederum nur zwei Minuten später war es erneut Giuliano Luigi Milici, der mit seinem Hattrick auf 4:0 erhöhte. Binnen sechs Minuten machten die Gäste den Deckel drauf und spulten die restliche Spielzeit im Stil einer Klassenmannschaft runter. Die Hausherren hatten eine Torchance, welche sie aber nicht verwerten konnten. Das war der 7. Sieg in Serie für Lockenhaus-Rattersdorf, die in der Tabelle immer höher klettern und bereits Tuchfühlung zum Tabellenführer Schattendorf aufgenommen haben.

Eduard Stössl, Trainer SC Lockenhaus-Rattersdorf

„Es war ein klarer Sieg meiner Mannschaft, wir hätten in der ersten Halbzeit bereits mit 3:0 führen müssen, wir haben das Spiel klar dominiert und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir zu Tore kommen. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und ich bin stolz auf meine Mannschaft für die gezeigte Leistung.“

Die Besten: Giuliano Luigi Milici (ST) Andras Csaba Mathe (M)

