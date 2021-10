Schattendorf weiter auf Aufstiegskurs nach Sieg über ZSP

Details Montag, 25. Oktober 2021 17:04

Schattendorf ist weiterhin auf einem sehr guten Weg! Für den SV 7023 Z-S-P gab es in der Heimpartie gegen Schattendorf, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Schattendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Für den Führungstreffer des Ligaprimus zeichnete Patrick Derdak verantwortlich (22.), er zog aus gut und gerne 20 Metern ab, der Schuss wurde noch leicht abgefälscht und wurde so unhaltbar. Die Gäste diktierten das Geschehen und hatten auch mehr vom Spiel, dies bestätigte sich kurz vor der Halbzeit auch, als Derdak auf der Seite abging und einen Stangler zur Mitte gab, Andreas Walzer sagte Danke und traf. Ein Lattenschuss untermauerte zudem die Favoritenrolle der Schattendorfer.

Favorit ohne Probleme

In der zweiten Halbzeit schraubten die Schattendorfer dann etwas zurück, man war weiterhin überlegen, verwaltete den Vorsprung und holte sich einen am Ende relativ ungefährdeten Sieg. Die SV 7023 Z-S-P belegt momentan mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Erfolg macht es sich Schattendorf weiter in der Aufstiegsregion bequem und bleibt auch Tabellenführer. Der Defensivverbund von Schattendorf steht nahezu felsenfest. Erst 13-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner.

"Wir hatten ordentlich Respekt vor dem Lauf der Gastgeber, aber sind vor allem in der ersten Halbzeit wirklich stark aufgetreten", so Schattendorfs Alexander Bernhardt.

Die Besten: Christopher Grafl, Darko Anicic (beide Schattendorf)

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Schattendorf, 0:2 (0:2)

22 Patrick Derdak 0:1

39 Andreas Walzer 0:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!