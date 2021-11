Oberpullendorf verlangt Pilgersdorf alles ab - verliert am Ende aber 7-Tore-Krimi!

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 16:44

Was für ein Spiel in der II. Liga Mitte am Freitag! Oberpullendorf und Pilgersdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Oberpullendorf eine Niederlage kassierte, die Zuseher kamen aber voll auf ihre Kosten.

Pilgersdorf startete gut und ging nach wenigen Minuten auch in Führung, nach einem Eckball war es Mario Tackner, der zur Führung traf. Wenig später hatte man nach einem weiteren Standard die dicke Chance auf das 0:2, es blieb jedoch aus. Im Gegenzug dann die kalte Dusche, Adam Csire versenkte nach einem Foul einen Elfer zum Ausgleich, wenig später zog er aus gut und gerne 30 Metern ab und hämmerte den Ball ins Kreuzeck. So gingen die Oberpullendorfer mit der Führung in die Pause.

Pilgersdorf mit Pressing

In den zweiten 45 Minuten stellten die Gäste die Strategie dann etwas um, man spielte jetzt auf Pressing und dies sollte sich auch auszahlen, Florian Thurner und Milan Csicsvari drehten die Partie dann relativ schnell zugunsten der Gäste, Csicsvai legte in der 81. Minute sogar nach und sorgte für die vermeintliche Entscheidung, doch Aldin Salihovic ließ die Pilgersdorfer nach einem weiteren Standard noch einmal zittern, am Ende brachte man den Vorsprung aber über die Runden. Pilgersdorf stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Mit dem Sieg baute Pilgersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Pilgersdorf acht Siege, vier Remis und kassierte erst eine Niederlage.

"Ein verrücktes Spiel, in dem viele Treffer per Standard gefallen sind. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir zweite Halbzeit jetzt anpressen werden", so Pilgersdorfs Erfolgscoach Stefan Pürrer.

Die Besten: Adam Csire (Oberpullendorf), Milan Csicsvari (Pilgersdorf)

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Pilgersdorf, 3:4 (2:1)

8 Mario Tackner 0:1

24 Adam Csire 1:1

28 Adam Csire 2:1

54 Florian Thurner 2:2

55 Milan Csicsvari 2:3

81 Milan Csicsvari 2:4

86 Aldin Salihovic 3:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!