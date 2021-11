ZSP verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Details Montag, 08. November 2021 22:19

Letzter Spieltag in der II.Liga Mitte im Kalenderjahr 2021! Die SV 7023 Z-S-P kam gegen Oberpullendorf zu einem klaren 4:0-Erfolg. Damit wurde die SV 7023 Z-S-P der Favoritenrolle vollends gerecht, vor allem in den ersten 45 Minuten ließ man keine Zweifel am Sieger aufkommen.

Die Hausherren übernahmen von Beginn weg das Kommando in diesem Spiel und die ersten Treffer sollten auch nicht lange auf sich warten lassen. Frantisek Nagy brachte die Heimmannschaft in der 23. Minute nach vorn. Die Gäste wirkten sehr passiv und dis versuchten die Hausherren auch zu nutzen, was auch noch zweimal gelang. Einmal war der bärenstarke Clemens Haider zur Stelle, beim dritten Treffer war es Markus Haider, der kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal für einen Treffer sorgte, bei den Gästen kam wenig bis gar nichts in der ersten Halbzeit.

Oberpullendorf etwas verbessert

In der zweiten Halbzeit agierten die Gäste dann etwas munterer, man ging jetzt schneller drauf, setzte die Hausherren früher unter Druck, 15 Minuten lang war man auch die bessere Mannschaft, bei einem Lattenpendler hatte man zudem Pech. Doch nach 75 Minuten war die Messe dann gelesen, Frantisek Nagy besiegelte am Ende die doch klare Niederlage für Oberpullendorf. Oberpullendorf holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Der Gast muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 05.03.2022 für die SV 7023 Z-S-P auf der eigenen Anlage gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I. Oberpullendorf tritt am gleichen Tag beim ASK Marz an.

"Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit spielbestimmend, deshalb geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung", so ZSP Trainer Waldherr.

Der Beste: Clemens Haider (ZSP)

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Oberpullendorf, 4:0 (3:0)

23 Frantisek Nagy 1:0

32 Clemens Haider 2:0

44 Markus Haider 3:0

78 Frantisek Nagy 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!