Hodosi erledigt Neutal mit lupenreinem Hattrick

Details Montag, 08. November 2021 18:40

Tore über Tore zum Ende der Hinrunde in der II.Liga Mitte! Neutal und Rohrbach boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der ASK Neutal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – sorgte jedoch für einige Spannung bis zum Ende.

Die Anfangsminuten gehörten einem Mann seitens der Gäste. In Topform präsentierte sich Marco Hodosi, der einen lupenreinen Hattrick markierte (8./12./34.) und der Heimmannschaft einen schweren Schlag versetzte, dreimal tauchte er vor dem Tor auf, dreimal ließ er die Hintermannschaft ganz schlecht aussehen, Neutal wirkte geschockt und kam nur schwer in die Gänge, was sich dann kurz vor der Halbzeit noch ändern sollte. Denn ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Michael Reiszner aufseiten von Neutal das 1:3 per Elfer (44.).

Zweiter Elfmeter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten, doch kurz nach der Pause der nächste Elfer für Neutal. Mit dem 2:3 gelang Reiszner ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (47.), denn die Gäste hielten das Ergebnis bis zum Ende. Der ASK Neutal steigerte sich zwar nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Neutal etwas hätte mitnehmen können. Rohrbach schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. SV Rohrbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 05.03.2022 empfängt Neutal dann im nächsten Spiel Forchtenstein, während Rohrbach am gleichen Tag bei Lackenbach antritt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Rohrbach, 2:3 (1:3)

8 Marco Hodosi 0:1

12 Marco Hodosi 0:2

34 Marco Hodosi 0:3

44 Michael Reiszner 1:3

47 Michael Reiszner 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!