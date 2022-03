Rohrbach siegt mit 3:1 in Lackenbach

Details Samstag, 05. März 2022 15:45

Seine letzten drei Begegnungen auf heimischem Rasen gegen den SV Rohrbach in der II. Liga Mitte konnte der SV Lackenbach für sich entscheiden, aber zurzeit sieht es für den Tabellenletzten nicht gerade rosig aus. In der Übergangszeit wurde mit Roman Fennes ein Burgenlandliga-erfahrener Trainer an Bord geholt, mit David Witteveen kam ein Goalgetter aus Ritzing, und nun möchte der Tabellenletzte so schnell wie möglich die rote Laterne abgeben und die Mission Ligaerhalt starten.

Die Hausherren starteten fulminant in die erste Halbzeit

Von Beginn an zeigten die Hausherren auf, dass sie die Punkte im heimischen Stadion behalten möchten und kamen zu einigen Torchancen. Die erste Topchance für die Heimischen in der 11. Minute nach einer Ecke von rechts durch einen Kopfball von Neuzugang David Witteveen. Aber nach fünfzehn Minuten verpuffte der Elan der Fennes-Truppe und die Rohrbacher kamen besser ins Spiel. In der 22. Minute das 1:0 für die Gäste, als Zoran Pantic nach einem Zuspiel von Fabian Kornholz einen Knaller in Richtung Gehäuse der Heimischen losschickte und der abgefälschte Ball unhaltbar für Goalie Manuel Salaba einschlug. Chance auf den Ausgleich für Lackenbach, aber David Witteveen chippte den Ball über den Goalie nach Zuspiel von Mario Lösch ins Toraus. Beinahe ein Traumtor in der 40. Minute von Alex Janitsch, der aus 20 Metern einen Abpraller mit links volley nahm. Der Ball ging jedoch haarscharf am Kreuzeck vorbei. So blieb es bei der knappen 1:0-Führung der Gäste, mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Rohrbach behielt das Zepter in der Hand

Die Gäste waren weiterhin leicht überlegen und in der 59. Minute erreichte Radomir Jovanovic ein wunderbarer Pass in die Tiefe von Daniel Tomassovits und der hatte keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Nach einem Handelfmeter in der 69. Minute - verwandelt von Ahmet Mehic zum 1:2-Anschlusstreffer - keimte ein Fünkchen Hoffnung bei den Heimischen auf, aber der zuvor eingewechselte Marco Hodosi machte mit dem 3:1 in der 88. Minute den Deckel darauf.

Stimmen zum Spiel

Roman Fennes, Trainer SV Lackenbach:

„Die ersten 20 Minuten waren wir spielbestimmend, danach haben wir etwas den Faden verloren, trotzdem war das Spiel bis zur Halbzeitpause ausgeglichen. Nach dem Wiederbeginn hatten wir noch einige gute Torchancen, aber die wurden leider allesamt vergeben. Schlussendlich hatte meine aufgrund von Spieler-Verletzungen arg dezimierte Stammmannschaft verloren.“

Karl Rupprecht, Trainer SV Rohrbach:

„Wir haben in den ersten fünfzehn Minuten zu viel Respekt vor Lackenbach gehabt, geschuldet auch den schlechten Vorbereitungsspielen, sind aber mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Alles in allem ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Die Besten: Manuel Mihalits (V), Andreas Mihalits (M), Daniel Tomassovits (V)