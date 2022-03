Tor von Pint bleibt nur ein Ehrentreffer - Neutal mit klarem Auftakterfolg!

Details Samstag, 05. März 2022 17:51

Zum Start der II.Liga Mitte Rückrunde musste der SV Forchtenstein eine herbe Pleite einstecken. Forchtenstein konnte Neutal nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ASK Neutal als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Bereits der Auftakt ging für die Gäste etwas in die Hose. In Minute zwölf traf Neutal zum ersten Mal ins Schwarze, Rok Mohorko war zur Stelle und verbuchte den ersten Treffer des Spiels.. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Gastgeber das 2:0 nach (43.), Kevin Akguel worgte zu einem günstigen Zeitpunkt für den zweiten Treffer in diesem Spiel. Mit der Führung für den ASK Neutal ging es in die Halbzeitpause. Die zweiten 45 Minuten sollten nicht viel anders ablaufen.

Forchtenstein zu harmlos

Denn bereits nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel fiel die vermeintlich endgültige Entscheidung, Michael Reiszner traf zum 3:0, doch die Gäste waren noch da, Kevin Pint sorgte wieder für etwas Hoffnung! Doch diese hielt nicht lange, Michael Trummer machte mit dem vierten Treffer den Deckel drauf, Forchtenstein war über die 90 Minuten gesehen hinten diesmal zu anfällig und vorne zu harmlos. Forchtenstein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Am nächsten Samstag reist der ASK Neutal zum ASK Kaisersdorf, zeitgleich empfängt Forchtenstein Lackenbach.

"Der Sieg zum Auftakt geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung", so ein kurzer Kommentar von Neutals Trainer Rene Schock.

Der Beste: Stefan Decker (Neutal)

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Forchtenstein, 4:1 (2:0)

76 Michael Trummer 4:1

54 Kevin Pint 3:1

49 Michael Reiszner 3:0

43 Kevin Akguel 2:0

12 Rok Mohorko 1:0