Überraschung perfekt - Oberloisdorf deklassiert Spitzenreiter Schattendorf

Details Sonntag, 06. März 2022 19:18

Was für ein Auftakt für die Mannen aus Oberloisdorf! Schattendorf wurde der eigenen Favoritenstellung bei Oberloisdorf nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:6. Die Experten wiesen Schattendorf vor dem Match gegen den SV Oberloisdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Schattendorf hatte mit 5:1 gesiegt, dass diesmal alle 6 Treffer auf Seiten von Oberloisdorf fallen würden, hätte niemand gedacht.

Beide Teams starteten gut ins Spiel, Oberloisdorf stand hinten extrem dicht und gut, man wusste, dass eine Offensive mit Derdak, Walzer und Co auf sie zukamen. Und man "handelte" dies in der ersten Halbzeit sehr stark und schaffte es auch, selbst offensive Aktionen zu haben. In Minute 30 traf Oberloisdorf zum ersten Mal ins Schwarze. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Erik Nemeth sogar das 2:0 für das Heimteam (40.), er verwertete einen Handelfmeter, der zweite Treffer kurz vor der Halbzeit war sichtlich ein Knackpunkt in diesem Spiel!

Oberloisdorf mit Toren zur richtigen Zeit

Im zweiten Durchgang rechneten die Hausherren dann mit einem Sturmlauf der Gäste, doch die Hausherren erwischten den Favoriten wieder eiskalt, Lukas Karoly traf in seinem ersten Spiel für Oberloisdorf zum 3:0, was auch gleichzeitig die Entscheidung darstellen sollte! Erik Nemeth und ein Doppelpack von Rene Sturm besiegelten dann die Klatsche für den Tabellenführer, die sich den Frühjahrsauftakt wohl anders vorgestellt hätten. Nach Schattendorf stellt Oberloisdorf mit 31 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Während Schattendorf damit nach elf ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte der SV Oberloisdorf mit dem sechsten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich. Das nächste Spiel von Oberloisdorf findet in zwei Wochen statt, wenn man am 19.03.2022 den SV Steinberg empfängt. Schattendorf ist am Samstag auf Stippvisite bei Steinberg.

"Vor dem Spiel hätten wir wohl einen Punkt genommen, die ganze mannschaft ist super aufgetreten und wir haben gezeigt, dass wir Offensiv einiges drauf haben", war Oberloisdorfs Trainer Karoly natürlich zufrieden.

Die Besten: Pauschallob Oberloisdorf

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Schattendorf, 6:0 (2:0)

86 Rene Sturm 6:0

83 Rene Sturm 5:0

71 Erik Nemeth 4:0

51 Lukas Karoly 3:0

40 Erik Nemeth 2:0

30 Loic Barthelemy Tenlep Tenlep 1:0