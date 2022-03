Pflichtaufgabe erfüllt - Pilgersdorf nutzt Schattendorfer Ausrutscher

Details Montag, 07. März 2022 18:36

Ein guter Auftakt für die Mannen aus Pilgersdorf! Man trug gegen Neudörfl einen knappen 1:0-Erfolg davon. Luft nach oben hatte Pilgersdorf dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatte Pilgersdorf bei Neudörfl einen 3:1-Sieg eingefahren, durch die wichtigen drei Punkte zu Beginn der Rückrunde konnte man Schattendorf nach deren Niederlage etwas näher kommen.

In den ersten 45 Minuten war nicht viel los zum Rückrundenauftakt der II.Liga Mitte, Neudörfl beschränkte sich bei den offensivstarken Pilgersdorfern aufs Verteidigen, dies machte man in den ersten 45 Minuten sehr gut. Torlos ging es damit zur Halbzeitpause in die Kabinen. Auch im zweiten Durchgang sollte es ein sehr umkämpftes und chancenarmes Spiel werden, jedoch mit einem Unterschied.

Toth mit dem Goldtor

Denn eine Aktion sollte in Durchgang Zwei dann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Christian Toth brach für Pilgersdorf den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung nach einem ruhenden Ball. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und Neudörfl aus. Der Zu-null-Sieg lässt Pilgersdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. In der Defensive von Pilgersdorf griffen die Räder ineinander, sodass Pilgersdorf im bisherigen Saisonverlauf erst 15-mal einen Gegentreffer einsteckte. Am nächsten Samstag reist Pilgersdorf zum SV Rohrbach, zeitgleich empfängt Neudörfl SV zur 7023 Z-S-P.

"Es war ein sehr chancenarmes Spiel, es wurde mit der Zeit klar, dass derjenige, der den ersten Treffer markiert, das Spiel auch gewinnen wird", so Pilgersdorfs Willi Schleser in Abwesenheit von Trainer Stefan Pürrer,

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – Neudörfl, 1:0 (0:0)

68 Christian Toth 1:0