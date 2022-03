Oberpullendorf stoppt Talfahrt - Kantersieg gegen Draßmarkt

Details Samstag, 12. März 2022 17:28

Befreiungsschlag für den SC O! Bei Oberpullendorf holte sich Draßmarkt eine 0:4-Schlappe ab. Auf dem Papier hatten die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Oberpullendorf diesmal als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte Draßmarkt das bessere Ende für sich und holte sich noch den Sieg.

Von Beginn weg zeigten die Hausherren an diesem tag eine ambitionierte Leistung, man war offensichtlich sehr Offensiv ausgerichtet, man hatte von Beginn weg viel Ballbesitz und kontrollierte das Spiel, einzig und allein die Tore fehlten bis dato. Doch kurz vor der Halbzeit sollte man auch dieses Problem dann lösen, Adam Csire stand perfekt und traf zur Führung! Draßmarkt wirkte etwas geschockt und holte sich durch Zsolt Szekely den nächsten bitteren Treffer ab, ein ganz schlechter Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit zum 2:0!

Oberpullendorf macht alles klar

Auch in den zweiten 45 Minuten waren es schnelle Treffer, die der Partie ein schnelles Ende bescheinigen sollten. Zsolt Szekely schnürte innerhalb von 5 Minuten einen lupenreinen Hattrick! Draßmarkt war danach quasi erledigt, bis zum Ende vergaben die Hausherren noch zwei, drei gute Möglichkeiten, es blieb jedoch beim klaren 4:0 Erfolg für die Oberpullendorfer, die die dringend benötigten Punkte einhamstern konnten. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Oberpullendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Oberpullendorf endlich wieder einmal drei Punkte. Am nächsten Samstag reist Oberpullendorf zu Schattendorf, zeitgleich empfängt Draßmarkt den Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I.

"Wir waren von Beginn weg das bessere Team, waren offensiv ausgerichtet und haben auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, dass muss man ehrlich sagen", so Oberpullendorfs Trainer Sandor Homonnai.

Die Besten: Adam Csire, Adam Köver, Zsolt Szekely (alle Oberpullendorf)

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Draßmarkt, 4:0 (2:0)

51 Zsolt Szekely 4:0

48 Zsolt Szekely 3:0

45 Zsolt Szekely 2:0

40 Adam Csire 1:0